Socialsekreterare till Vräkningsförebyggande teamet
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-04-09Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i den vräkningsförebyggande gruppen arbetar du med tidiga och förebyggande insatser där målsättningen är att minska antalet avhysningar och samtidigt främja kvarboende. Din roll som socialsekreterare innebär att erbjuda ett individanpassat stöd, vilket sker i form av rådgivning på telefon, besök på socialkontoret, hembesök samt ett visst praktiskt och motiverande stöd i hemmet.
I undantagsfall beviljar socialsekreterare insats i form av boendestöd om behovet bedöms kortvarigt och avgränsat till problematik i boendet. I undantagsfall kan du komma att bevilja ekonomiskt bistånd utifrån hyresskuld. Prioriterade grupper för vräkningsförebyggande arbete är barnfamiljer, unga vuxna upp till 25 år, ålderspensionärer, personer med skyddade personuppgifter samt personer som är aktuella inom Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. I förekommande fall när personer har varit aktuella inom Socialförvaltningen eller Vård - och omsorgsförvaltningen inom 12 månader.
Som socialsekreterare har du även en rådgivande funktion gentemot kollegor inom Socialförvaltningen, Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Samverkan sker även med hyresvärdar, Kronofogdemyndigheten, Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen samt övriga enheter inom Socialförvaltningen.
Din arbetsplats
Vi söker nu en socialsekreterare till det vräkningsförebyggande teamet på Boendeenheten. Boendeenheten har fyra arbetsgrupper där vräkningsförebyggande teamet är en av arbetsgrupperna. Det vräkningsförebyggande teamet består av fyra socialsekreterare som har ett tätt samarbete och tar stöd i varandra. Du arbetar även nära 1:e socialsekreterare som arbetar mot två av de fyra grupperna. Teamet har veckomöte tillsammans med 1:e socialsekreterare samt handledning.
Arbetstiderna är förlagda 7:50-17 med flextidsavtal, detta för att under sommaren arbeta kortare dagar. Du utgår från nyrenoverade lokaler på Drottninggatan 45, här är arbetsplatsen aktivitetsbaserad och du väljer din plats för dagen utifrån dina arbetsuppgifter. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar.
Du som söker
Vi söker dig med socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ställer krav på att du har läst kursen socialrätt och vi ser det som meriterande om du läst kurser inom socialt arbete och förvaltningsrätt. Vi ser det även som meriterande om du har genomgått utbildning i MI.
Vi ser att du som söker har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänstens ansvarsområde. Har du arbetat med frågor kopplat till ekonomi och med vräkningsförebyggande frågor inom socialtjänsten är det meriterande. Har du även tidigare erfarenhet av att arbeta med individer som befinner sig i social utsatthet ser vi det som meriterande. Även erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemen Treserva och Lifecare ser vi som meriterande.
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, eftersom du ska skriva beslut och yttranden till myndigheter samt sköta interna och externa kontakter med tillhörande dokumentation. Då resor ingår i tjänsten är B-körkort ett krav. Har du kunskap om hyreslagen/jordabalken ser vi det som meriterande. Vi ser även att god kännedom om budget- och skuldrådgivningens arbete är meriterande.
Som person är du självgående i ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du arbetar bra med andra människor. Du är trygg, stabil och kan skilja på det personliga och det professionella. Du är lyhörd och lyssnar till medarbetare och klienters olika behov. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och förstår din roll i ditt arbete. Du har en förmåga att kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Då den ena dagen sällan är den andra lik behöver du som person har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, och se möjligheter i förändringar.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Socialförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Amanda Edberg Amanda.Edberg@linkoping.se
9843716