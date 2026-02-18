Socialsekreterare till vikariat på vuxenheten
Vill du vara med och göra skillnad för människor som befinner sig i en utsatt situation? Som socialsekreterare på vuxenenheten i Halmstads kommun blir du en viktig del i arbetet för invånarnas välmående och trygghet.
Här får du bidra till ett större sammanhang - att skapa förutsättningar för ett liv med stöd, struktur och möjlighet till förändring. Hos oss är ditt arbete inte bara ett jobb, det är en insats som gör skillnad varje dag.
Vad du ska göra
I rollen som socialsekreterare på vuxenenheten arbetar du med personer som har skadligt bruk/beroendeproblematik, ofta med samsjuklighet. Du utreder behov, fattar beslut om insatser och följer upp ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och LVM-lagstiftningen. Arbetet är varierat och innebär både myndighetsutövning och nära kontakt med människor i olika livssituationer.
Du kommer bland annat att:
- Utreda och fatta beslut om insatser utifrån individens behov.
- Ha kontakt med klienter, anhöriga och samverkanspartners.
- Dokumentera och handlägga ärenden i våra digitala system.
- Arbeta förebyggande och bidra till utveckling av verksamheten.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning med socialrätt som krav.
- Erfarenhet av arbete med målgruppen.
- God förmåga att arbeta självständigt och i team.
- B-körkort.
Meriterande:
- Erfarenhet av att utreda och fatta beslut om insatser.
- Erfarenhet av förebyggande arbete.
- Vana att hantera flera individärenden samtidigt.
Vem du är
För att lyckas i rollen behöver du ha ett professionellt och empatiskt förhållningssätt. Du möter människor i olika situationer och behöver kunna anpassa dig efter deras behov. Vi värdesätter särskilt följande kompetenser:
- Nätverkande - Du bygger och underhåller kontakter med kollegor och externa aktörer för att skapa bästa möjliga stöd för klienten.
- Samarbete - Du delar kunskap och arbetar tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
- Flexibilitet - Du anpassar dig snabbt när förutsättningarna förändras och hittar lösningar som fungerar i praktiken.
- Stresstålighet - Du behåller lugnet och gör välgrundade bedömningar även i pressade situationer.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag. Vi erbjuder:
- Kontinuerlig handledning och stöd från närvarande chef.
- Kompetensutveckling genom yrkesresan och interna utbildningar.
- En arbetsplats med engagerade kollegor och god samverkan.
- Friskvårdsbidrag och roliga aktiviteter genom hälsoinspiratörerna.
Vill du vara med och skapa trygghet och förändring för människor i Halmstad? Välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
