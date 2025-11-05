Socialsekreterare till Verksamhetsområde Försörjning
Tycker du om att möta människor i olika livssituationer? Vill du stödja och motivera personer till förändring och möjlighet till egen försörjning? Då kan detta vara tjänsten för dig! Som socialsekreterare hos oss på Verksamhetsområde försörjning erbjuder vi dig ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att göra skillnad för andra varje dag. Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Välkommen till oss på Verksamhetsområde försörjning! Vad roligt att just du är nyfiken på vår fantastiska arbetsplats!
Vi ger våra medborgare stöd i att finna, få och behålla arbete och nå egenförsörjning. Det innebär att utreda, bedöma, besluta och verkställa beslut utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Hos oss erbjuder vi en omväxlande vardag med inslag av både kontorsarbete och klientnära möten. Tillsammans med individen skapar du en planering med lämpliga åtgärder mot ekonomisk självförsörjning. Förändringsarbete är något vi motiveras av, och vårt mål är att alla som kan arbeta ska arbeta. Med vårt stöd rustar vi våra medborgare för framtiden och säkerställer att framtiden är för alla.
Du välkomnas av trivsamma kollegor som alla känner en stark tilltro till varje människas förmåga växa av egen kraft och vår målbild är att alla kommer lyckas. Hos oss får du en trygg anställning med chefer som är måna om ditt välmående och din kompetensutveckling. Som nyanställd hos oss får du en introduktion och stöd av en seniorhandläggare för att du ska känna dig trygg i din nya roll. Utöver kontinuerlig handledning får du fortsättningsvis både ge och ta stöd av kollegor och chef. Du får även möjlighet till specialisering och fördjupning av kunskap inom olika områden. Det kan även finnas möjlighet att arbeta hemifrån i viss mån.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utreda, bedöma, besluta och verkställa beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
• skapa och upprätthålla klientkontakter i syfte att utreda rätten till bistånd, motivera och stärka klientens egna resurser för att på sikt bli självförsörjande
• dokumentera enligt gällande riktlinjer
• samverka med interna och externa aktörer och myndigheter
• motivera och vägleda personer till arbetsmarknadsinsatser och utbildning
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Försörjning finns på Ribbingsgatan 1-3 och ingår i Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen. Verksamheten består av flera enheter med olika inriktningar: Administration och service, vuxna, ungdom och mottagning samt bosättning och integration. Totalt arbetar det över 100 medarbetare inom vår stora verksamhet och just nu finns det ett par lediga tjänster inom Vuxenenheterna, Ungdom och mottagning samt Integration.
Vi har digitaliserat ansökningsförfarandet för att frigöra tid för socialt arbete genom att minska de administrativa arbetsuppgifterna. Vi utgår från fyra hörnstenar för att värna om ett gott klimat på arbetsplatsen: Lys upp någons dag, Välj din Attityd, Närvaro och Lekfullhet. Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper har stor betydelse både för att lyckas och trivas i rollen. Som person behöver du vara lugn och trygg i dig själv och uthållig och motiverad i din uppgift att hjälpa andra. Du tar ansvar för ditt uppdrag och kan driva dina åtaganden vidare. Du klarar av att växla mellan olika arbetsuppgifter och har en förmåga att hitta snabba rättssäkra lösningar. Att vara en teamspelare med dina kollegor är också självklart för dig, samtidigt som du också tar ansvar och driver dina egna arbetsuppgifter. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du kan se helheter runt klienterna och verksamheten och tar hänsyn till det större perspektivet i dina beslut och ditt agerande. Vidare kan du uttrycka dig i svenska i tal och skrift har god förmåga att kunna kommunicera med alla klienter och andra som du möter i rollen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• socionomexamen, 210 hp
Meriterande:
• dokumenterad erfarenhet av arbete inom området försörjningsstöd
• erfarenhet av myndighetsutövning
• erfarenhet av socialt arbete
• erfarenhet av verksamhetssystem ProCapita/LifeCare
• B-körkortTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal tjänster: 7
Arbetstid: dagtid med flexavtal
Tillträde: snarast/enligt överenskommelse
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 november.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och intervjuer så skicka in din ansökan redan idag!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
