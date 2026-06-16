Socialsekreterare till vårt socialpsykiatriska team
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2026-06-16
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Vi söker nu en socialsekreterare till vårt socialpsykiatriska team och hoppas att du vill komma till oss!
Om arbetsplatsen
Socialkontoret i Sollentuna är en socialtjänst som ligger i framkant avseende utveckling och nytänkande. Vi arbetar för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst, där uppföljningsinstrument och kvalitetsfrågor är i fokus. Omvärldsbevakning, samverkan, brukarmedverkan och utveckling är prioriterade områden.
Vid socialkontoret i Sollentuna arbetar ca 230 personer. Verksamheten är uppdelad i fyra avdelningar; avdelningen för vuxna, avdelningen för barn och unga, avdelningen stöd och utveckling samt FOU nordväst.
Vuxenenheten är en av sex enheter inom avdelningen för vuxna. Enheten består av sex socialsekreterare med inriktning missbruk/beroende och kriminella avhoppare, tre socialsekreterare med inriktning relationsvåld och sex socialsekreterare med inriktning socialpsykiatri. I dagsläget har Vuxenenheten totalt 13 socialsekreterare och tre gruppledare samt enhetschef.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på vår Vuxenenhet - beroende, kriminella avhoppare relationsvåld och socialpsykiatri är arbetet varierande. Enheten arbetar för att sprida kunskap om de målgrupper vi finns till för och tänka att vi arbetar på en och samma enhet och det kan därför innebära att man utifrån arbetsbelastning kan få möjlighet att arbeta med alla våra målgrupper.
Som socialsekreterare med inriktning mot målgruppen socialpsykiatri består arbetsuppgifterna i att utreda och bedöma ansökningar enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi använder oss av utredningsmaterialet DUR och av systematisk uppföljning via Dioevidence. Samverkan, intern så väl som extern, är en viktig del av arbetet och vi använder oss i stor utsträckning av samordnad individuell plan, SIP.Kvalifikationer
Vi söker dig som framförallt har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och då inom socialpsykiatri. Meriterande om du har erfarenhet av arbete med samsjuklighet samt annan erfarenhet inom socialtjänsten och/eller annan erfarenhet av målgruppen. Vi samverkar över grupperna på enheten kring personer med samsjuklighet där vi arbetar med medhandläggarskap.
Vi söker dig som har en socionomexamen. Det är meriterande om du har utbildning i motiverande samtal, MI och Signs of Safety samt om du har erfarenhet av systematisk uppföljning. Även annan erfarenhet av målgruppen är meriterande.
I arbetet är det viktigt att du kan prioritera, fatta beslut och har ett helhetsperspektiv. För att bli framgångsrik i arbetet krävs det att du är trygg och stabil i dig själv, har ett gott omdöme samt bidrar till ett bra samarbetsklimat. Du har en god självinsikt, är prestigelös samt har förmågan att hantera komplexa situationer. Du är en positiv person som tycker om att arbeta både självständigt och i team. Vi erbjuder en enhet med kollegor som är kunniga, samarbetsvilliga och omtänksamma. Hos oss är det högt i tak och fokus på brukarnas bästa!
Det är självklart för dig att vilja arbeta i en kunskapsbaserad socialtjänst som strävar mot att ligga i framkant. Vi tror att du är en positiv person som vill vara med och göra skillnad. För oss är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande en självklarhet.
Vi erbjuder
Ett spännande och stimulerande arbete på ett socialkontor i framkant och med höga ambitioner. Här jobbar vi gärna tillsammans mellan grupperna när det behövs och ser oss som en enhet. Vi är en arbetsgrupp som trivs tillsammans och har ett öppet och prestigelöst klimat.
Som medarbetare i Sollentuna kommun erbjuds du ett roligt, stimulerande och utmanande uppdrag. Du är med i arbetet med att göra Sollentuna lite bättre varje dag för våra kommuninvånare. Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med möjlighet att arbeta hemifrån, engagerade och kompetenta medarbetare samt ett välfungerande samarbete inom socialkontoret. För ett år sedan flyttade vi tillbaka till vårt helt nyrenoverade kommunhus där vi sitter i öppet landskap/aktivitetsbaserat.
Vi värnar om ett gott arbetsklimat som möjliggör ett hållbart arbetsliv bland annat genom att vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.Övrig information
En bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning erbjuds.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Jobbnummer
9966515