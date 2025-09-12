Socialsekreterare till vårt säkerhetsteam i centrum
2025-09-12
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga och samtidigt vara delaktig i verksamhetsutveckling? Vi är nu inne i ett spännande skede där vi har implementerat ett nytt säkerhetsteam enligt Signs of Safety och söker nu en engagerad och erfaren medarbetare som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är ett strukturerat arbetssätt. Det kan användas i de familjer där det finns en hög grad av oro och där barnet är eller riskerar att bli placerat utanför hemmet. Tillsammans med barnets familj och nätverk skapas en plan som kan ge barnet trygghet och säkerhet trots en problematisk situation. Hos oss får du möjlighet att jobba nära familjerna och göra verklig skillnad i ditt uppdrag!
Säkerhetsteamet har funnits en kortare tid och består i dagsläget av tre socialsekreterare och en förste socialsekreterare. Organisatoriskt ligger teamet under en av våra tre utredarenheter, men arbetar mot hela avdelningen. Teamet kan komma att utökas efterhand. Eftersom teamet fortfarande är relativt nytt kommer du att tillsammans med kollegor, 1:e socialsekreterare och enhetschef att vara med och bygga upp verksamheten.
I säkerhetsteamet arbetar du både som utförare och uppföljare i insatsen säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. Du handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 0-20 år, oftast tillsammans med en kollega. Ni håller i nätverksmöten samt enskilda samtal med vuxna och barn för att hjälpa dem att ta fram och upprätthålla säkerhetsplanen. Arbetssättet innebär intensivt och nära samarbete med familjer och nätverk och för att det ska vara möjligt har du endast ett fåtal ärenden åt gången. I viss mån kan du även få stödja övrig verksamhet i arbete med Signs of Safety, nätverksarbete eller liknande och uppdrag som utbildare kan bli aktuellt.
För att lyckas med arbetet kommer du att få introduktion, utbildning, extern handledning och nära stöd från arbetsledning.
Arbete på sena eftermiddagar/kvällar kan förekomma utifrån vilken fas man befinner sig i i säkerhetsplaneringen.
Våra kontor ligger mitt i centrala Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och minst fem års erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och familjer inom myndighetsutövning. Du behöver även vara väl förtrogen med rådande lagstiftning. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete enligt Signs of Safety.
B-körkort är ett krav för denna tjänst.
Har du tidigare erfarenhet av öppenvårdsarbete är detta meriterande.
Som person tror vi att du drivs av att göra skillnad. Du vill arbeta nära familjer och du har en stark drivkraft att hjälpa barn att få en trygg och säker tillvaro. Du är trygg i dig själv, har en god förmåga att knyta kontakter med andra samt bemöter både barn, familjer, samarbetspartners och kollegor med respekt och värme.
Vidare är du strukturerad, tar ansvar och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt och förstår hur viktig både intern och extern samverkan är. För dig är det viktigt med engagemang, ansvar och delaktighet i vår verksamhetsutveckling och du delar gärna med dig av din kunskap.
Varmt välkommen med din ansökan!
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Susanne Linder susanne.linder@socialcentrum.goteborg.se 031-365 38 62
