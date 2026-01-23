Socialsekreterare till vårt gemensamma Mottag
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Individ och familjeomsorg består av myndighetsutövning, familjebehandling, socialpsykiatri och service. Samverkan är en förutsättning för vårt arbete och en viktig del av vårt uppdrag. Gemensamt hittar vi individuella lösningar med fokus på det förebyggande. I vårt aktiva utvecklingsarbete förenklar vi för medborgare och medarbetare genom digitala lösningar.
Vill du vara med och utveckla socialtjänsten så att vi tillsammans kan möta morgondagens utmaningar?
Vi söker nu en socialsekreterare till vårt gemensamma Mottag som vill vara med och fortsätta forma framtidens sociala arbete tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i Mottaget ansvarar du för att ta emot anmälningar och ansökningar gällande både barn och vuxna samt ansvarar för förhandsbedömningar av dessa.
I arbetet ingår samtal med barn och unga och deras vårdnadshavare, samtal med vuxna som ansöker om stöd gällande missbruk, försörjningsstöd, våld i nära relation, boende eller annat. I arbetet ingår även arbete med nya ärenden av brådskande karaktär. Om vi inleder utredning lämnas ärendet över till handläggarna som jobbar med barn- respektive vuxenutredningar. Vi har ett tätt och nära samarbete med dessa kollegor.
I dina arbetsuppgifter ingår även rådgivande samtal, hänvisningar till rätt instans, samt information och dialog om socialtjänsten till olika myndigheter och samarbetspartners i kommunen. Det förebyggande arbetet är viktigt och ingår som en naturlig del i mottagsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten enligt SoL, LVU och LVM är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av minst ett av områdena för mottaget, det är meriterande med kunskap kring fler än ett område. Har du utbildning i BBIC, MI och FREDA kortfrågor kommer det att underlätta ditt arbete.
Som person ser vi att du som söker är stabil, trygg och bra på att planera dina arbetsuppgifter. Du är positiv, prestigelös, arbetar för en god teamanda och tycker att det är viktigt att hjälpas åt, både inom den egna arbetsgruppen samt i kontakten med andra enheter och myndigheter. Som socialsekreterare i mottaget har du många kontakter med klienter, kollegor och samarbetspartners. Därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och är bra på att samarbeta.
I rollen som socialsekreterare är det även viktigt att du är flexibel i ditt arbete och har lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter utan att tappa fokus. Vi ser även att du kan analysera, dra slutsatser och utvärdera olika handlingsalternativ. Arbetet kräver även god dokumentationsförmåga, datorkunskaper och körkort. Stor vikt kommer även läggas vid personlig lämplighet.
Sökande som kallas på intervju skall vid intervjutillfället visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna utdrag ur belastningsregister.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
