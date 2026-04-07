Socialsekreterare till vård- och omsorgskontoret
2026-04-07
Vi satsar på uppföljningar och söker nu fem socialsekreterare!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets huvuduppdrag är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg för människor i livets olika skeden. Värdet skapas i mötet.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som behöver vår hjälp. Grunden i vårt arbete är ett personcentrerat förhållningssätt där vi alltid utgår från den enskildes behov.
Inom myndighetsutövningen arbetar socialsekreterare, arbetsterapeuter, koordinatorer, enhetschefer och administratörer nära varandra. Genom gott samarbete skapar vi trygghet och kvalitet för dem vi finns till för. Vi handlägger insatser enligt socialtjänstlagen, såsom hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och trygghetslarm. Vår utgångspunkt är ett rehabiliterande arbetssätt som stärker individens egna resurser.
Vi sitter i centralt belägna lokaler på Lindövägen 5A, med goda kommunikationsmöjligheter. Hos oss värdesätts en god arbetsmiljö och ett nära samarbete. Nu söker vi fem engagerade kollegor som vill vara med och göra skillnad.
Under de kommande åren gör vi en särskild satsning på uppföljningar - därför behöver vi bli fler.
Som socialsekreterare utreder och bedömer du behov av stöd och hjälp utifrån ansökan samt gällande lagstiftning, rättspraxis och arbetssätt. Du genomför individuella behovsbedömningar och fattar beslut om insatser för att säkerställa en skälig levnadsnivå.
Du samarbetar med brukare, anhöriga samt interna och externa samverkansparter för att säkerställa en trygg och god omsorg. Du vägleder och stöttar genom hela processen, så att den enskilde får den hjälp hen har rätt till.
Ett särskilt fokus i tjänsten är uppföljningar, där du säkerställer att beviljade insatser motsvarar den enskildes aktuella behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan beteendevetenskaplig examen inklusive minst 7,5 poäng socialrätt. Du har god kunskap om socialtjänstlagen (SoL) och erfarenhet av socialt arbete där du mött människor i utsatta situationer. Du har även erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg.
Som person är du lyhörd, empatisk och har ett genuint engagemang för att hjälpa andra. Du anpassar din kommunikation efter mottagaren och säkerställer att ditt budskap når fram.
Du arbetar strukturerat och självständigt, med god förmåga att planera och driva dina ärenden framåt. Du fattar välgrundade beslut och uttrycker dig tydligt i dokumentation.
I samarbetet med andra bidrar du med en positiv inställning och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet. Du har också förmåga att behålla lugnet, vara flexibel, prioritera och fatta kloka beslut även i pressade situationer.
Tjänsten kräver god datorvana samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav, och du behöver känna dig trygg i att köra både manuellt växlade bilar samt bilar med automatväxellåda.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 5
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 26 april
Kontakt: Enhetschef Elin Helander, elin.helander@norrkoping.se
eller enhetschef Sandra Persson, sandra.persson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
