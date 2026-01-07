Socialsekreterare till vår ungdomsenhet i Farsta
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Individ och Familj, Barn och ungdom
Avdelningen individ- och familjeomsorg arbetar med olika former av stöd och service till invånarna. Avdelningen är uppdelad i fyra områden, Främjande och förebyggande, Barn och ungdom, Vuxna och Utförare inom socialpsykiatrin och funktionsnedsättning.
Inom område Barn och ungdom ingår 4 enheter- mottag, barn, ungdom och familjevård.
Enheten för ungdom består av två ungdomsteam med sammanlagt 16 socialsekreterare, två skolsamordnare, två SIG samordnare, två gruppledare och en enhetschef.
Vi erbjuder
Hög delaktighet och kompetensutveckling- Vi erbjuder dig en arbetsplats med hög delaktighet i verksamhetsplanering och uppföljning av verksamhetens mål. Hos oss uppmuntras nytänkande och kreativitet och varje enskild medarbetare ges möjlighet att fördjupa sina kompetens för att på bästa sätt ha Stockholmarnas fokus.
Introduktion- Enheten erbjuder nyanställda introduktion både enskilt och i grupp. Är du mer erfaren gör vi tillsammans en långsikt utvecklingsplan för att på bästa sätt främja din fortsatt utveckling
Handledning- Du kommer delta i extern handledning tillsammans med ditt team. Du kommer även ges stöd och handledning från chef och kollegial mentor,
Friskvårdsbidrag- Alla medarbetare ges ett årligt friskvårdsbidrag och erbjuds rabatterade avgifter på ett antal av stadens tränings- och friskvårdsanläggningar, varav flera belägna i stadsdelen.
Arbetsplatsens läge- Arbetsplatsen är centralt belägen i ljusa lokaler i Farsta centrum nära T-banan, nära till restauranger och ett stort affärsutbud. Med tunnelbana eller pendeltåg reser du hit på ca 20 min från centrala Stockholm.
Din roll
Vi söker nu två socialsekreterare, ett vikariat samt en tillsvidare anställning. Vi vill att du har god analytisk och empatisk förmåga som är intresserad att arbeta med ungdomar i ålder 13-20 och deras familjer. Du kommer tillhöra en enhet bestående av 16 socialsekreterare, två skolsamordnare och två SIG samordnare som i det dagliga arbetet ges stöd och arbetsledning av två gruppledare samt en enhetschef.
I dina arbetsuppgifter ingår det att utreda behov av stöd, besluta om insatser samt att följa upp öppenvårdsinsatser och placeringar enligt SoL och LVU. Du kommer även inom ramen för utredning och uppföljning samverka med skola, polis, fritid och andra relevanta aktörer runt den unge så dennes behov av skydd och stöd tillgodoses.
Inom ramen av öppenvårdsinsatser använder du främst vår egen öppenvård men även Framtid Stockholms insatser.
I arbetsuppgifterna ingår det även att motivera, utforska mottaglighet och att du skapar hög delaktighet hos den unge och dennes familj.
I rollen ingår det regelbundna och ibland mer brådskande resor i tjänsten i samband med placering och uppföljning av ungdomars vård i jourhem, institutioner, stödboende och behandlingsfamilj.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker har
• Socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet av myndighetsutövning barn och unga
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Tidigare erfarenheter av arbete inom BBIC är meriterande
• Meriterande om du har kompetens i SAVRY OCH ADAD
• Meriterade om du du är förtrogen med Signs of Safety.
• Meriterande med kunskap om RBM-Risk bedömning och mottaglighet.
Vi vill att du som person är självständig, noggrann och att du har god förmåga att strukturera, planera dina arbetsuppgifter. Du behöver även ha en mycket god förmåga till samarbete och du behöver se fördelarna med att aktivera familjens nätverk och andra aktörer runt den unge.
Du behöver vara öppen för att pröva nya arbetssätt och vi ser gärna att du är intresserad av att vara med och utveckla verksamhetens arbetssätt. Det är av stor vikt att du har förståelse för socialtjänstens uppdrag och vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet för tjänsten. Innan anställning blir aktuell kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Ange i ansökan om du är intresserad av tillsvidare tjänsten alternativt vikariat eller om du är öppen för båda tjänsterna.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
