Socialsekreterare till vår nya barn- och ungdomsenheten
2025-09-01
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Vi söker nu socialsekreterare till vår nya barn och ungdomsenhet!
Rollen som Socialsekreterare hos oss
"Arbete med barn och ungdomar innebär att du får skapa relationer, ibland på lång sikt och ibland kort.
Att få hänga med i deras liv är inte bara roligt men också utmanande, för det kan svänga fort. Men det som kan uppstå i mötet ger så mycket tillbaka och gör allt arbete värt det. Sen att vi får möjlighet att arbeta hemma är guld." Så beskriver dina blivande kollegor sin vardag hos oss.
I Kungsbacka finns möjligheten att arbeta med alla typer av ärenden, i en lagom stor kommun. Som socialsekreterare i barn- och ungdomsenheten arbetar du med att utreda och följa upp beslutade insatser. Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla verksamheten och använda dina kunskaper och tidigare erfarenheter. Du kommer även arbeta i ett team med erfarna kollegor, där vi arbetar tillsammans när det behövs.
Vi arbetar hela tiden med att förbättra våran introduktion och vi erbjuder ett extra introduktionspaket om du är ny i yrket, där du får utökat stöd av en erfaren socialsekreterare och möjlighet att träffa andra nya kollegor och lära grunderna i arbetet tillsammans. Vi kallar forumet "introduktionsmetod".
Vi är intresserade av dig med rätt kombination av personlighet och kompetens. Som person trivs du i en verksamhet där förändringar är detsamma som möjligheter och du har en vilja att göra saker bättre för dem vi är till för. Du är genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer. Du gillar även att planera och organisera ditt arbete effektivt, och har som mål att ett gemensamt arbetsklimat ska kännetecknas av öppenhet och prestigelöshet. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen
- B-körkort (då det ingår uppföljning av placeringar i tjänsten)
- Minst ett år som socialsekreterare på barn och unga
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av myndighetsutövning
- erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar
Läs gärna mer om oss
I andra linjen så tillhör du samma enhet som familjebehandlare där vi arbetar tätt tillsammans för att möta individers behov! Denna tillsättning är en del av vår omställning och resursförstärkning för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft i juli 2025.
Vi arbetar nu med förändringar för att säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda god hjälp och stöd till våra medborgare. Exempel på förändringar är införandet av första och andra linjens socialtjänst för att bättre kunna hantera olika typer av ärenden och ge mer skräddarsydd service. Dessutom utökar vi personalgrupper för att stärka vår kapacitet. Vi arbetar också med minskning av trösklar för att göra våra tjänster mer tillgängliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där ditt engagemang och din kompetens verkligen gör skillnad. Varmt välkommen med din ansökan!
Andra linjen barn och unga består av fyra team med sju socialsekreterare och familjebehandlare knutet till varje team, där enheten leds av två enhetschefer. Varje team har en förste socialsekreterare för stöd i det dagliga arbetet. Din arbetsplats finns i stadshuset med cirka två minuters promenadavstånd från Kungsbacka resecentrum och tar endast 20 minuter med pendeln från Göteborg. Vi är även stolta över våra fina barnsamtalsrum som är anpassade för samtal med barn och ungdomar.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställningar på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 15 september. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
