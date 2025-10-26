Socialsekreterare till vår Mottagningsgrupp BOU Första Linjen
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig nära arbetsledning i en positiv miljö, flexibel arbetstid, vinter- och sommararbetstid, semesterväxling, friskvårdsersättning 3000 kr och gym tillgängligt i förvaltningshuset.
Som anställd hos oss har du tillgång till rabatterade priser hos flertalet friskvårdsleverantörer. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vid anställning ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Varmt välkommen med din ansökan!
Vår arbetsplats
Avdelningen Individ och familj ansvarar för stöd och service till invånare i stadsdelsområdet och har från och med 1 januari 2025 fyra verksamhetsområden: främjande, första linjen individ och familj, barn och unga samt vuxen.
Området Första linjen består av:
• Förebyggande och tidiga insatser för barn, unga och vuxna:
Föräldrarådgivning enskilt och i grupp, gruppverksamheter för barn och vuxna, uppsökande fältassistenter, skolsocionomer, ungdomsmottagning, budget- och skuldrådgivare, vräkningsförebyggare, social insatsgrupp, anhörigstöd samt träffpunkten Vistet
• Socialtjänstens mottagning för barn, unga och vuxna (ekonomiskt bistånd och beroende)
• Familjerätt
Mottagningsenheten för barn och unga består av två grupper: en mottagningsgrupp med 9 socialsekreterare och en gruppledare, samt en projektgrupp med 5 medarbetare och en projektledare. Mottagningsgruppen hanterar orosanmälningar och ansökningar till barn- och ungdomsenheterna. Projektet är ett flerårigt samverkansprojekt mellan socialtjänst och förskola med fokus på nya arbetssätt för att i större omfattning tidigt upptäcka barn och som behöver stöd eller skydd. Vi utvecklar vårt arbetssätt i linje med den nya socialtjänstlagen och stärker vår samverkan med andra aktörer för att tidigt identifiera och stödja barn i behov av skydd.
Din roll
Som socialsekreterare i Mottagningsgruppen ansvarar du för att ta emot och bedöma anmälningar och ansökningar enligt SoL och LVU. Du gör akuta skyddsbedömningar, trygghetsplaneringar och lotsar vid behov vidare till andra enheter och civilsamhället. Du ansvarar för att handlägga ärenden i nära samarbete med dina kollegor.
Vi erbjuder ett roligt och utvecklande uppdrag där ditt engagemang för barn och unga, socialt arbete och möjligheten att frigöra resurser hos människor i utsatta livssituationer tas tillvara. I arbetsgruppen arbetar vi tätt tillsammans och därför söker vi en teamspelare som gärna engagerar sig i samverkan. Vi är en arbetsgrupp med erfarna och nya duktiga kollegor som stöttar varandra i arbetet. Det finns en grundläggande och tydlig struktur för hur arbetet ska utföras vilket är en förutsättning för att kunna hitta kreativa lösningar när situationen kräver det. Som stöd i ditt arbete finns en gruppledare som har hög tillgänglighet och en enhetschef som arbetar både operativt och strategiskt. Vi har även två metodutvecklare som tillhör Avdelningen barn och unga som har ett introduktionsprogram med våra nyanställda. Tillsammans med kollegorna kommer du ha jour vissa dagar och andra dagar arbetar du med egna ärenden i form av förhandsbedömningar. Som medarbetare i Mottagningsgruppen bidrar du med din kompetens och kunskap inom socialt arbete till en socialtjänst som utgår från barns bästa, använder metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet samt har en trivsam arbetsmiljö.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som verkligen har ett stort engagemang för vår målgrupp. Eftersom vi oftast är de första som familjer möter när de kommer till socialtjänsten är ett gott bemötande naturligt för dig och du har en god kommunikationsförmåga. Du behöver ha ett professionellt förhållningssätt oavsett situation samt kunna anpassa dig efter nya situationer.
I grunden har du socionomexamen och gärna någon vidareutbildning inom området. Du har även erfarenhet av att arbeta med mottagningsarbete inom barn och unga eller annan del inom socialtjänstens myndighetsutövning eller förebyggande verksamheter.
Du har även god kunskap inom SoL, LVU, BBIC, Signs of safety och MI. Du har sedan tidigare arbetat med att göra akuta skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och trygghetsplaneringar. Du har en vana av att agera snabbt och tänka kreativt gällande lösningar. Du har en god förmåga att lotsa familjer till civilsamhällets stödinsatser och andra icke biståndsbedömda resurser.
Vi ser gärna att du har arbetat i Stadens verksamhetssystem Paraplyet.
Du har ett stort engagemang för att arbeta systematiskt med familjer och deras nätverk. Som person är du lösningsorienterad och agerar professionellt mot våra samarbetspartners.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
