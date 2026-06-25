Socialsekreterare till våld i nära relation (Familjefrid)
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2026-06-25
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu en socialsekreterare till mottagningen för våld i nära relation. Teamet består av 7 socialsekreterare som leds av enhetschef och förste socialsekreterare. Här arbetar du nära människors verklighet i både akuta situationer och långsiktigt förändringsarbete.
Det här är en roll för dig som vill ta nästa steg i din utveckling som socialsekreterare. Du arbetar nära händelsen, gör tidiga bedömningar och samverkar med kollegor och polis för att ge stöd när det behövs som mest.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
ta emot och hantera inkommande ärenden
utreda och bedöma behov av skydd och stöd enligt socialtjänstlagen
fatta beslut och följa upp insatser
dokumentera enligt gällande lagstiftning
samverka med polis, skyddat boende samt andra aktörer
bidra till utvecklingen av arbetet inom våld i nära relation.
Som en del av uppdraget arbetar du inom Familjefrid, ett arbetssätt där socialtjänst och polis samverkar i akuta situationer. Tillsammans med kollegor från mottagningen för barn och unga möter ni familjer direkt efter en händelse.
Socialtjänsten är på plats inom 30 minuter efter larm, vilket skapar goda förutsättningar att nå fram tidigt och motivera till förändring.
Arbetet innebär att du kommer att arbeta kvällar. Du får själv önska hur ofta du ska arbeta kväll. En del medarbetare väljer att arbeta kväll två gånger i veckan medan andra arbetar kväll ca två kvällar i månaden. Arbetspassen är planerade på vardagskvällar till kl. 23.00, men kan vid pågående insatser pågå längre. Du arbetar i team och har ett gemensamt ansvar i akuta situationer.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att ta nästa steg i din utveckling som socialsekreterare. Du arbetar nära händelsen, i komplexa ärenden och tillsammans med kollegor där ni stöttar varandra i bedömningar och utvecklar arbetssätt i ett område med stor betydelse. Du har ett nära stöd av förste socialsekreterare i det dagliga arbetet, vilket skapar trygghet i en roll som ställer krav på både självständighet och samverkan.
Du blir en del av Socialförvaltningen i Botkyrka kommun, där vi arbetar med stöd till barn, unga och vuxna.
Inom mottagningen för våld i nära relation arbetar du tillsammans med socialsekreterare i nära samverkan med andra delar av verksamheten och externa aktörer som polis och skyddat boende. Enheten befinner sig i ett utvecklingsskede där arbetet med Familjefrid fortsätter att formas, vilket innebär att du får vara med och bidra till utvecklingen av arbetssätt och samverkan.
Du som söker till oss
Du har en socionomexamen eller annan akademisk examen inom beteendevetenskap, socialt arbete eller sociologi.
Övriga krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och har utfört utredningsarbete inom socialtjänsten.
Arbetat med metoden motiverande samtal.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom området våld i nära relation.
Tidigare arbetslivserfarenhet av Islandsmodellen.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med metoden Signs Of Saftey.
I den här rollen är din förmåga att samarbeta och skapa relationer avgörande. Du arbetar nära kollegor från olika delar av verksamheten och tillsammans med polis i akuta situationer, där ni snabbt behöver skapa en gemensam lägesbild och fatta beslut. Du behöver kunna bygga förtroende i mötet med människor i utsatta situationer, ofta direkt efter en händelse, och samtidigt samverka med andra professioner för att säkerställa rätt insatser.
Arbetet ställer också krav på att du är strukturerad och stabil. Du behöver kunna prioritera och fatta välgrundade beslut i situationer som snabbt kan förändras, samtidigt som du säkerställer att dokumentation och handläggning håller en hög kvalitet. Du behåller lugnet i pressade lägen och kan växla mellan akuta insatser och mer långsiktigt arbete utan att tappa riktning eller kvalitet.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Christine Sauma christine.sauma@botkyrka.se Jobbnummer
9978444