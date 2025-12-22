Socialsekreterare till utredningsteamet Barn och unga
2025-12-22
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om arbetsplatsen och organisationen
Mellerud och Bengtsfors vågar tänka nytt och slår in på nya banor för att lösa framtidens kompetensförsörjning och säkra socialtjänstens utvecklingsarbete! Kommunerna har en gemensam styrning och ledning av det sociala området. Genom samarbetet skapas möjligheter att dela både chefstjänster och specialistkompetenser på ett sätt som blir fördelaktigt för båda kommunerna. Vi arbetar enligt devisen "Vi är i framkant och har en unik samverkan där individen alltid är i centrum". Varmt välkommen att bli en del av vårt lag!
Inom IFO i Melleruds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
Nu utvecklar vi vår mottag- och utredningsenhet och utökar vår grundbemanning
Vi söker nu en socionom med uppdrag som utredningssekreterare inom sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning.
Med utökad grundbemanning skapar vi förutsättningar för att utveckla och möta framtidens behov av en hållbar och kunskapsbaserad socialtjänst. Vi ser med denna utökning av grundbemanningen att vi kan skapa förutsättningar för god arbetsmiljö i vilken det kommer att finnas utrymme inom uppdraget för personlig utveckling.
Bengtsfors och Melleruds kommun har en gemensam myndighetsutövning i Melleruds kommun gällande mottag- och utredningsenhet för barn och unga inom Individ- och Familjeomsorgen. Enheten ansvarar för utredning och uppföljning av öppenvårdsinsatser till barn, ungdomar och deras familjer i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för båda våra kommuner.
Vi har en väletablerad samverkan i våra Dalslandskommuner med en samverkande familjerätt- och familjehemsenhet där vi under år 2024 utökade samverkan med barnsekreterargrupp som ansvarar för uppföljning av vården vid placeringar utanför det egna hemmet. En sammanhållen barn- och ungdomsvård i Dalsland för barnen och familjernas bästa är en självklar ambition.
Enheten består av två arbetsgrupper (mottag- och utredningsgrupp) med var sin förste socialsekreterare och enheten kommer totalt ha 14 socialsekreterartjänster. Förste socialsekreterare fördelar ärenden och ansvarar för det dagliga operativa arbetet samt ger nära arbets- och metodhandledning. Av stor vikt är samverkan med dina närmaste kollegor och deras enheter. Kommunerna har väl uppbyggda Öppenvårdsenheter där vårt gemensamma mål är att erbjuda behovsanpassade insatser för att undvika placeringar utanför det egna hemmet.
Arbetsuppgifterna innebär utredning och handläggning efter inkommen orosanmälan/ansökan enligt gällande lagstiftning Socialtjänstlag eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Andra förekommande arbetsuppgifter är det förebyggande arbetet i samverkan med andra aktörer, både interna och externa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du blir en del av en kreativ och utvecklande arbetsgrupp där alla bidrar med sin kompetens för utveckling av vår verksamhet.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, flextidsavtal samt semesterväxling. Handledning och kontinuerlig kompetensutveckling ser vi som en självklarhet!
Vi söker dig som har socionomexamen eller har en likvärdig utbildning som uppfyller behörighetskraven för att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper om lagstiftningen SoL, LVU och annan relevant lagstiftning. Tidigare erfarenhet inom området är meriterande.
Du har obehindrade kunskaper i svenska och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du behöver ha god förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer, både i förhållande till dem vi möter och i förhållande till arbetsgruppen och andra samarbetspartners. För att kunna hantera de olika situationer som kan uppstå i arbetet behöver du också vara flexibel, lösningsfokuserad och tycka om att samarbeta över verksamhetsgränserna med klientens behov i fokus. Du är trygg som person och känner dig bekväm med att fatta självständiga beslut enligt kommunens delegationsordning och gällande lagstiftning. Vi kommer därför att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
B körkort är ett krav.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
