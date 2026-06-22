Socialsekreterare till utredningsgruppen för ekonomiskt bistånd
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-06-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Vi förstärker vår utredningsgrupp med två tjänster och söker därför socialsekreterare till ekonomiskt bistånd. Tjänsten är placerad på enheten för ekonomiskt bistånd och relationsvåld. På enheten arbetar totalt femton personer, inklusive enhetschef och mentor, och vi arbetar teambaserat med ett familjeorienterat synsätt för att hjälpa människor till egen försörjning och ett självständigt liv.
Hos oss får du ett viktigt arbete som verkligen gör skillnad för stockholmarna! Vi sitter i stadsdelsförvaltningens huvudkontor, beläget precis vid tunnelbanestationen Björkhagen och det vackra Nackareservatet. Det finns möjlighet till parkering några hundra meter från kontoret.
Vi erbjuder
Våra verksamheter präglas av närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap. Staden som arbetsgivare erbjuder goda avtal. Du har möjlighet att växla in semesterdagstillägget till extra semesterdagar, du får möjlighet till sommararbetstid samt 3 000 kr i friskvårdsbidrag. Du kan också köpa träningskort till stadens alla träningsanläggningar till ett mycket förmånligt pris.
På enheten ekonomiskt bistånd och relationsvåld erbjuder vi dig dessutom:
En introduktion som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter.
En tillgänglig chef som stöttar din utveckling.
Tillgång till stadens utbildningar för socialsekreterare, exempelvis utbildning i motiverande samtal (MI) samt bedömningsinstrumenten Initial bedömning och FREDA-kortfrågor.
Kollegialt stöd genom veckovis ärendedragning men också enskilt stöd i ärenden från mentor och chef.
Professionell utveckling genom extern handledning.
Ett meningsfullt och stimulerande arbete där du kan göra skillnad i människors liv.
Din roll
Ditt huvuduppdrag som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är att motivera, stötta och vägleda klienter till egen försörjning, parallellt med att månadsvis utreda rätten till bistånd. Arbetet ger en djup förståelse av välfärdssamhället och du kommer ha stor möjlighet att påverka människors liv i en positivt hållbar riktning. Du arbetar med en bred målgrupp och kommer i kontakt med arbetslöshet, fysisk och psykisk ohälsa, funktionsvariationer, skadligt bruk och beroende, bostadslöshet, våld i nära relation och kriminalitet.
En vanlig arbetsdag brukar bestå av en variation av aktiviteter, från exempelvis besök med klienter och möten med samverkanspartners till självständigt handläggningsarbete och dokumentation. Du har många kompetenta kollegor att arbeta tillsammans med för att nå målen för verksamheten.
Din kompetens och erfarenhet
Du har socionomexamen.
Det är meriterande om du har:
aktuell erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd
erfarenhet av arbete med strukturerade bedömningsinstrument
erfarenhet av motiverande samtal med klienter
Vi söker dig som:
är empatisk och kan sätta dig in i andras perspektiv
är lugn och stabil, även i pressade situationer
är uthållig, även när förändring tar tid
är strukturerad och kan planera, prioritera och driva ditt eget arbete
har en god samarbetsförmåga med klienter, arbetskamrater och samverkanspartners
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Björkhagsplan 6 (visa karta
)
121 17 JOHANNESHOV Arbetsplats
Skarpnäcks sdf, Enheten för ekonomiskt bistånd och relationsvåld Kontakt
Dick Morén, SACO dick.moren@stockholm.se 08-50840622 Jobbnummer
9971744