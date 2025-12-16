Socialsekreterare till Utredningsgruppen ekonomiskt bistånd
2025-12-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen att söka tjänst hos oss på Enheten för ekonomiskt bistånd i Hägersten Älvsjö SDF.
Tjänsten är placerad i utredningsgruppen för ekonomiskt bistånd. I utredningsgruppen arbetar 18 socialsekreterare, två gruppledare och en introduktionsansvarig. Gruppen leds av en enhetschef. Vi håller fokus på mål för våra invånare, rättssäkerhet, gott bemötande och socialt förändringsarbete. Vi samarbetar med beroendevården och socialpsykiatrin när våra invånare har komplexa behov.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och engagerad socialsekreterare som brinner för socialt arbete och att skapa
förutsättningar för våra invånare att nå egen försörjning. Vi söker dig som har förståelse för uppdraget; att samtidigt arbeta med socialt förändringsarbete samt att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Vi vill att du är orädd och nyfiken att möta upp brukare oavsett målgrupp. Du behöver ha förmåga att hålla god struktur i det löpande administrativa arbetet med handläggning av ansökningar och du behöver ha inställningen att det är viktigt att brukare får beslut i tid och att besluten är korrekta.
Vi välkomnar dig som möter våra invånare med stor respekt, förståelse och förmåga att motivera. Du har hög servicekapacitet och ett genuint intresse för att stödja människor i svåra situationer. Du behöver även förstå vikten av att samarbeta med andra aktörer såväl externt som internt i din myndighetsutövning.Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav och du får gärna ha erfaren inom ekonomiskt bistånd eller annan myndighetsutövning.
Det är meriterande om du har kunskaper i stadens dokumentationssystem Paraplyet och inom
Motiverande samtal.
Vi ser även att du är ambitiös, att du har ett socialt engagemang, förmåga att samverka med andra och att du är noggrann i ditt arbete. Vi vill att du är orädd, nyfiken, har hög känsla för service och att du hela tiden har brukarfokus i ditt arbete.Anställningsvillkor
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
