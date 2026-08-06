Socialsekreterare till utredningsgruppen Barn och ungdom
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2026-08-06
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Sedan januari 2024 har vi på Värmdö kommun genomfört ett projekt där vi under perioden 2024-2026 schemalägger arbetstiden så att du som socialsekreterare arbetar var 7:e fredag. De andra fredagarna är du ledig.
Under 2025 har ärendebelastningen inom utredning barn och unga legat på cirka 10 pågående utredningar som huvudhandläggare per socialsekreterare – tydligt under vårt riktvärde på 12–15 ärenden per handläggare.
Detta skapar mycket goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö, samtidigt som vi kan rikta fullt fokus mot vårt kärnuppdrag – att säkerställa varje barns behov med hög kvalitet, rättssäkerhet och god måluppfyllnad.
På enheten barn och ungdom arbetar vi med myndighetsutövning inom barn och unga med fokus på att säkerställa att barn och unga får en trygg och stabil uppväxt. Vårt uppdrag är att utreda barns situation och göra rättssäkra bedömningar enligt socialtjänstlagen och LVU. Arbetet utgår från BBIC och vi arbetar aktivt med att involvera barn, familj och nätverk i processen. Som förhållningssätt använder vi Signs of Safety och vi lägger stor vikt vid att identifiera familjens egna resurser och lösningar.
Ledarskapet kännetecknas av tillgänglighet och närhet till verksamheten. Gruppledare och enhetschef finns som stöd i det dagliga arbetet och bidrar till struktur, kvalitet och utveckling i uppdraget. Vi arbetar aktivt med att skapa en hållbar arbetsmiljö där stöd, samarbete och reflektion är en naturlig del av arbetet.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare i utrednings- och insatsgruppen arbetar du med myndighetsutövning inom barn och unga. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utreda barns situation och göra rättssäkra bedömningar enligt socialtjänstlagen och LVU. Arbetet innebär att inhämta information genom samtal med barn, vårdnadshavare och nätverk samt genom samverkan med exempelvis skola, hälso- och sjukvård och andra myndigheter.
Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera utredningar enligt BBIC samt att formulera bedömningar och beslutsunderlag. I arbetet ingår även att skriva yttranden till andra myndigheter och att bidra till att familjens egna resurser och nätverk tas tillvara i arbetet.
Du arbetar i team tillsammans med en kollega och har nära stöd av gruppledare i det dagliga arbetet. Rollen innebär ett stort eget ansvar för att driva ärenden framåt på ett strukturerat och rättssäkert sätt. Samtidigt förväntas du bidra till teamets gemensamma arbete genom samverkan, reflektion och kunskapsutbyte.
Vi förväntar oss att du arbetar utifrån ett professionellt och respektfullt förhållningssätt i mötet med barn, unga och deras familjer samt att du bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och en god arbetsmiljö i gruppen.
Din erfarenhet
Socionomexamen
Minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Erfarenhet av att handlägga och utreda ärenden enligt socialtjänstlagen och LVU.
Grundutbildning i BBIC.
B-körkort.
God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Dokumenterad erfarenhet av samtal med barn och unga.
Meriterande:
Grundutbildning och erfarenhet av arbete utifrån Signs of Safety.
Utbildning i eller erfarenhet av Motivational Interviewing (MI).
Erfarenhet av samordning eller arbete med SIP (Samordnad individuell plan).
Erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet Combine
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt eget arbete. Du motiveras av att leverera arbete med hög kvalitet, där varje utredning präglas av noggrannhet, rättssäkerhet och ett genuint engagemang för barnets bästa. Samtidigt är du en person som verkligen uppskattar samarbete – du delar gärna med dig av dina kunskaper, söker upp dina kollegor när det behövs och bidrar till ett tryggt och öppet teamklimat. Du är strukturerad i ditt sätt att arbeta och har förmågan att hålla ordning i ett varierat ärendeflöde, planera ditt arbete på ett genomtänkt sätt och möta de krav på dokumentation och uppföljning som myndighetsutövningen ställer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder
Värmdö kommun erbjuder en arbetsplats med fokus på en god arbetsmiljö. Som socialsekreterare hos oss får du arbeta i en organisation med nära ledarskap, stöd från gruppledare i det dagliga arbetet och ett starkt kollegialt samarbete.
Vi arbetar i team om två och två i ärenden, vilket skapar goda förutsättningar för gemensamma bedömningar, lärande och stöd i komplexa situationer. Vår arbetskultur präglas av tillit, öppenhet och ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten till nytta för barn, unga och deras familjer. Arbetsplatsen ligger i trivsamma lokaler och nås enkelt från Slussen med direktbuss på cirka 30 minuter.Publiceringsdatum2026-08-06Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer,
08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
)
134 81 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Värmdö kommun Kontakt
Enhetschef
Johan Arnold johan.arnold@varmdo.se 08-57048150 Jobbnummer
10023743