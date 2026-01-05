Socialsekreterare till utredningsgrupp ungdom 15-20 år
2026-01-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Vill du arbeta i en positiv miljö med kompetenta kollegor på Enheten mottagning och utredning ungdom, familj och funktionsnedsättning inom Område barn och familj? Vill du vara med och vidareutveckla vår enhet och samtidigt få en möjlighet att själv utvecklas? Kom och arbeta med oss!
En av våra kollegor går vidare till nya utmaningar på enheten och därför söker vi en socialsekreterare, en tillsvidareanställning till vår arbetsgrupp ungdom 15-20 år.
Vi strävar efter en arbetsplats med mångfald där vi kan nyttja våra medarbetares diversitet. Vi värdesätter medarbetarnas kunskap om och förståelse för familjers olikheter i relation till etniska och kulturella bakgrunder, funktionsvariationer, sexuell läggning med mera.
Vi sitter på förvaltningens kontor i Björkhagen, beläget precis invid tunnelbanan och Nackareservatet.
Vi erbjuder
Utveckling, utmaning och många glada skratt får du hos oss. Du erbjuds sommararbetstid, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsersättning och goda pensions- och föräldravillkor. Vi erbjuder regelbunden handledning med extern ledare.
Familjeenheten på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt bidrar till varandras arbetsmiljö är det för oss viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet
Din roll
Vi söker en socialsekreterare till utredningsgrupp 15-20 år. Gruppen är en del av enheten Mottagning och utredning ungdom, familj och funktionsnedsättning som ingår i Område barn och familj. Vi arbetar familjeorienterat, det vill säga, hela familjesystemet ska få en samlad och samordnad behovsbedömning. Det är viktigt för oss att du också vill vara med och fortsätta förbättra enhetens arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Vi behöver dig som drivs av intresse för utvecklingsfrågor, kvalitetssäkring, medarbetarstöd och teambaserat arbetssätt.
I enheten Mottagning och utredning ungdom, familj och funktionsnedsättning finns en ungdomsgrupp, en mottagningsgrupp, barnhandläggare LSS 0-20 år och vuxenhandläggare till föräldrar som söker eget stöd gällande LSS, socialpsykiatri och missbruk.
Som socialsekreterare i ungdomsgruppen arbetar du med ungdomar och deras föräldrar. Genom följsamhet till processer och riktlinjer bedriver du en rättssäker myndighetsutövning. Du ska självständigt kunna utreda ungdomens behov av skydd och stöd, analysera och bedöma behov av insatser och sedan följa upp beviljade insatser. Vi har ett målstyrt arbetssätt och du kommer genom ditt arbete att bidra till att verksamhetens mål uppnås på ett bra sätt. Du ansvarar för att självständigt driva och hålla i hela processen i dina ärenden.
I ditt arbete ingår att samarbeta med andra professionella både inom enheten, inom förvaltningen och externt, för barnets och familjernas bästa. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga handläggare och chefer på enheten, kommunala och privata utförare samt andra huvudmän inom verksamhetsområdet.
Din kompetens och erfarenhet

Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av myndighetsutövning gällande barn/unga
God kunskap om aktuell lagstiftning.
Det är meriterande om du har arbetat med instrument såsom Signs of Safety och BBIC. Det är extra positivt om du dessutom har erfarenhet av/kännedom om SAVRY, ADAD, MI, iRisk och/eller FREDA kortfrågor.
Du har lätt för att arbeta självständigt, men har också ett intresse av att delta i att utveckla gruppens gemensamma kompetens och arbetsgemenskap. Då en stor del av arbetet består av dokumentation och administration behöver du ha en god förmåga att formulera dig i tal och skrift samt ha datorvana. Du har god förmåga att strukturera och planera ditt arbete.
Som person är du prestigelös, nyfiken, lyhörd och samarbetsinriktad med en förmåga att vara lugn i krävande situationer.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
