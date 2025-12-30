Socialsekreterare till utredningsenheten vuxna
2025-12-30
Vill du ha en roll där du får arbeta med samverkan och myndighetsutövning inom vuxenärenden? Vi söker en socialsekreterare till utredningsenheten vuxna.
Vi möter vuxna från 18 år och utreder rätten till insatser individen är i behov av, på vägen till ett mer fungerande och självständigt liv. Vi sitter nära övriga enheter inom socialförvaltningens myndighetsutövning och är ett team som består av socialsekreterare, tre teamledare och en enhetschef. Hos oss har vi god kollegial sammanhållning med stort engagemang, kunskap och prestigelöshet.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter består av att utreda ansökningar enligt SoL, följa upp beslutade insatser och bereda ärenden med stöd av LVU och LVM. I rollen arbetar du självständigt med dina ärenden. Samarbete med både kollegor och teamledare i uppdrag är också en viktig del.
Du möter vuxna som av olika anledningar befinner sig i en svår livssituation. Problematiken kan ofta vara kopplad till missbruk eller psykisk ohälsa. Du jobbar också med frågor kopplade till hemlöshet och kriminalitet i form av exempelvis avhopp och brottsoffer där du samarbetar med polis. En viktig del i rollen är just samverkan och samarbete, du har en hel del kontakter med andra aktörer. Bland annat med kriminalvården och psykiatrin eller andra enheter inom regionen. Du dokumenterar i vårt system VIVA. Föräldrahandläggning ingår också i tjänsten och du arbetar med ett familjeorienterat arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL. Vi ser positivt på tidigare erfarenhet av utredningsarbete och erfarenhet av arbete med målguppen inom samsjuklighet. Det är också bra med B-körkort.
Du har en god förmåga att skapa tillitsfulla samarbeten i samverkan med andra. Personer som kommer till oss har olika behov som du lyssnar in och vi tror att du kan hantera även svårare samtal. Viktigt är också att du kan strukturera ditt arbete samtidigt som du prioriterar bland dina ärenden. Vi tror att du trivs med förändringsarbete och är flexibel inför nya arbetssätt och arbetsuppgifter. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
