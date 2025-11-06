Socialsekreterare till Utredningsenheten, Individ- och familjeomsorgen
2025-11-06
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Socialförvaltningen är en av de större arbetsplatserna i kommunen. Inom socialförvaltningens Individ- och Familjeomsorg (IFO) finns det tre enheter som arbetar med ärenden gällande barn och familj; en Utredningsenhet, en Placeringsenhet samt en Råd och Stödenhet. Vi är samlokaliserade i nya lokaler med närhet till övriga enheter inom IFO.
Vill du göra skillnad i ett barns liv?
På Utredningsenheten barn och familj får du som socialsekreterare möjlighet att vara en del i att förbättra uppväxten för barn och unga. I arbetet som utredande socialsekreterare får du ett omväxlande arbete med stora möjligheter till fortsatt utbildning och personlig utveckling.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i Utredningsenheten ingår bl.a. följande arbetsuppgifter:
* Utreda barn och ungdomars situation efter ansökan eller anmälan
* Följa upp bistånd gällande familjebehandling
* Ett nära samarbete med andra enheter inom Individ- och familjeomsorgen, t.ex. ett nära samarbete med Råd och stöd gällande familjer i behandling och ett nära samarbete med Placeringsenheten inför placeringar i familjehem eller HVB
* Dokumentera enligt BBIC
Introduktion som nyanställd hos oss får du:
* Egna introduktörer som följer dig under introduktionen
* Möjlighet att komma in i arbetet utan ansvar för egna ärenden under de första månaderna
* Lära dig yrket både genom teori och praktik, du får lära dig handläggning samtidigt som du är med i samtal och besök och får se hur vi arbetar på nära håll
Utvecklingsmöjligheter som anställd hos oss får du:
* Ta del av Yrkesresan som är en länsgemensam utbildningssatsning
* Regelbunden handledning av specialiserade handledare
* Möjlighet att nischa dig inom ditt intresseområde inom ramen för vårt arbete
* Chansen att bidra med din kunskap och nya perspektiv
* Vara en del av att skapa framtidens socialtjänst utifrån vår nya lagstiftning
Hållbart arbetsliv som anställd hos oss får du:
• Nära arbetsledning och ett strukturerat arbetssätt som ökar känslan av kontroll i arbetet
• Kollegialt stöd, hos oss arbetar man alltid två socialsekreterare i varje utredning
• Stöd i ditt arbete via b.la. ärendetavla, regelbundna ärendegenomgångar, ärendetyngdsmätningar och veckomöten
• En arbetsledning som i samverkan med fackliga arbetar för en hållbar arbetsplats med social trygghet
• Flexibelt friskvårdsavtalKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom och har kunskap om rådande lagstiftning, SoL och LVU. Vi ser det som meriterande om du är van vid att arbeta utifrån BBIC samt har kunskaper i Treserva.
Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift, god datorvana samt kunskap i att hantera digitala verktyg. Vi vill att du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och att du ser det självklart att barn ska vara delaktiga utifrån deras förutsättningar beroende på ålder och mognad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du är en trygg och positiv lagspelare som bidrar till att helheten fungerar. Som person är du strukturerad och flexibel.
Körkort B krävs.
Vill du arbeta i en arbetsgrupp med stort engagemang och mycket arbetsglädje, där vi gör jobbet tillsammans är du välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att hållas fortlöpande under ansökningstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o
