Socialsekreterare till utredningsenheten för barn och unga
Örnsköldsviks kommun / Socialsekreterarjobb / Örnsköldsvik Visa alla socialsekreterarjobb i Örnsköldsvik
2025-12-09
Verksamhetsområdet Individ och Familj arbetar för att Örnsköldsviks medborgare ska få en bättre vardag.
Vi ansvarar för socialtjänstens myndighetsutövning för barn och vuxna i behov av stöd och skydd. Runt våra handläggare finns även chefer, ärendehandledare, administratörer, verksamhetsutvecklare och övriga stödfunktioner där vi tillsammans arbetar för att ge våra kommunmedborgare rätt stöd i rätt tid.
Arbetsplatsen erbjuder hög kompetens, kunniga och engagerade medarbetare med stort intresse för både arbetsuppgifter och god arbetsmiljö. Ta chansen att komma och jobba med oss!Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på utredningsenheten för barn och unga kommer du arbeta tillsammans med engagerade kollegor. Du kommer ansvara för utredning och uppföljning av insatser för barn, unga och deras familjer. Enheten är indelad i team där du får nära kollegial kontakt och stöd och du ges möjlighet till såväl enskild handledning samt grupphandledning.
Vi utvecklar vårt arbetssätt till att bli en än mer tillgängligare socialtjänst. I det arbetet har du nu möjlighet att vara delaktig i att utforma arbetssätt och arbetsuppgifter tillsammans med dina nya kollegor.
Arbete i beredskap kan förekomma.
Genom satsningen Yrkesresan, kommer du som socialsekreterare inom barn och unga under åren ges möjlighet till utbildning inom verksamhetsområdet på arbetstid. Här hittar du mer information om Yrkesresan: https://kfvn.se/yrkesresan-barn-och-unga/
Som anställd på våra enheter har du tillgång till en rad förmåner såsom friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och distansarbete. Väljer du att delvis arbeta på distans utrustar vi din distansarbetsplats med viss utrustning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde 12 januari eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och godkänd socionom. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, arbete enligt BBIC och erfarenhet av att arbeta i Procapita eller LifeCare.
Utöver formella kompetenser kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Har du förmågan att skapa goda relationer, både internt och externt till klienter, kollegor och samarbetspartners? Tycker du om samarbete och att ta initiativ? Har du förmågan att arbeta självständigt och tillsammans med andra och fatta snabba och tydliga beslut? Sporras du av att hantera och prestera i utmanande situationer? Ser du positivt på utveckling och vill bidra såväl i arbetet som person? Svarar du ja på frågorna och har kvalifikationerna som krävs så är kanske detta jobbet för dig!
Körkort med behörighet B är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan där du bifogar CV, personligt brev och examensbevis!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Marita Hultin, enhetschef 0660-88237 Jobbnummer
9634912