Socialsekreterare till utredningsenheten barn och unga
2025-10-28
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Vi söker dig som vill göra skillnad för barn, unga och familjer
Vi söker nu minst en engagerad och driven kollega till vår enhet för utredning av barn och unga.
Välkommen att bli en del av vårt team!
Vad vill vi, och varför?
Avdelningen Barn och ungas gemensamma målbild/vision lyder:
Tillsammans ger vi barn och deras familjer i Uddevalla rätt stöd tidigt så att barn och unga märker en positiv skillnad i sin vardag
Vi vill skapa en arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i socialtjänsten. Vi har kommit en bit på vägen genom att vi oktober 2023 införde modellen FAS Uddevalla. Modellen innebär att utredningsarbetet är indelat i fyra faser á två veckor per fas. FAS-modellen innebär bland annat att du som socialsekreterare har längre perioder på sex veckor då du kan jobba på enligt plan i pågående ärenden utan att få några nya ärenden. Detta har visat sig avsevärt minska stressen för socialsekreterarna och samtidigt öka förutsättningarna för att kunna ge bättre service åt de barn, unga och familjer som vi kommer i kontakt med.
Uddevalla kommun ligger långt framme avseende digitalisering och AI-baserade funktioner. Sedan 1 oktober 2025 använder socialsekreterare på utredningsenheten appen "Samtal till text" för inspelning, transkribering och sammanfattning av samtal med klienter. Den nya appen "Samtal till text" ger en tryggare och mer rättssäker dokumentation. Samtidigt kan våra handläggare lägga mer tid på samtal och analys, och mindre tid på administration. Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/uddevalla_kommun/pressreleases/snabb-och-saeker-dokumentation-ny-app-foeraendrar-kommunens-arbetssaett-3411262
Om jobbet
Att arbeta som socialsekreterare på Utredningsenheten Barn och Unga innebär att du jobbar för och tillsammans med barn och deras familjer. Arbetsplatsen har höga ambitioner med fokus på god kvalitét och rättssäkerhet.
Vi är en lärande organisation med väl fungerande stödstrukturer för att ge dig stöd i arbetet så du kan utvecklas och samtidigt har en god arbetsmiljö. Det finns en god kollegial anda där vi tillsammans tar ansvar för arbetsuppgifterna och för trivsel.
Enheten består av cirka 26 socialsekreterare samt fem förste socialsekreterare. Det finns också två verksamhetsnära enhetschefer. I arbetsgruppen finns mycket erfarenhet och kunskap som vi delar med oss av till varandra. Introduktion är en viktig del hos oss och det finns en planering för att alla våra nyanställda ska komma in i arbetet på ett bra sätt. Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Hos oss utreder vi behov och följer upp beviljade insatser för barn och unga i åldern 0-20 år där det finns oro för hur barnet eller den unge har det.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara:
- Att utreda barns behov av skydd och stöd
- Att tillsammans med barn och föräldrar planera insatser och sedan följa upp hur de genomförs
- Att tillsammans med samarbetspartners, både internt och externt, verka för att Uddevallas barn växer upp under goda uppväxtförhållande och utvecklas gynnsamt
Du förväntas vara en del av det gemensamma utvecklingsarbetet på enheten där vi har ett stort engagemang att tillsammans utveckla vår verksamhet i linje med evidens och beprövad erfarenhet. Arbetet är omväxlande och innebär ständiga utmaningar och möjligheter att lära sig nytt. Du ansvarar för ditt uppdrag och driver självständigt eget arbete samt deltar i planering och utvecklingsarbete. Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten så:
- Är du socionom, socialpedagog med högskoleexamen eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Har du B-körkort
Utöver detta söker vi dig som:
- Kan planera och omplanera ditt arbete vid behov
- Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift
- Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra tycker att det är viktigt att skapa goda relationer med de barn och familjer vi arbetar med
Har du dessutom erfarenhet av myndighetsutövning samt fördjupade kunskaper om barns och ungdomars utveckling så ser vi detta som meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
- Ett engagerat och stödjande team
- Kontinuerlig handledning och kompetensutveckling
- En strukturerad introduktion med tät kontakt med arbetsledning
- En erfaren medarbetare som mentor under den första tiden
- Socialadministratör som bistår socialsekreterare med administrativa uppgifter
- Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
- Friskvårdstimme varje vecka under arbetstid
- Friskvårdsbidrag
- Förtroendetid som är tid för återhämtning utöver semester
Är du intresserad? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Välkommen till oss!
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
