Socialsekreterare till Utredningsenheten Barn och Unga
Ängelholms kommun, Utredningsenheten / Socialsekreterarjobb / Ängelholm Visa alla socialsekreterarjobb i Ängelholm
2025-10-03
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Utredningsenheten i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa? Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Då en av våra kollegor söker sig vidare, så söker vi en eller två nya kollegor som vill ingå i en kompetent, erfaren och positiv grupp.
Som barn- och ungdomsutredare har du myndighetsansvar enligt Sol och LVU. Du arbetar med utredningar utifrån inkomna orosanmälningar alternativt ansökan från vårdnadshavare eller ungdom. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med uppföljning för barn och ungdomar i öppna insatser i nära samarbete med barnet, familjen och dess privata nätverk, likväl som med det professionella nätverket som finns runt barnet.
Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att lyckas med detta samverkar vi med andra både inom och utanför kommunen. Vi arbetar enligt BBiC och håller på med ett omtag av vår implementering av Signs of Safety som en del i vårt mottagnings- och utredningsarbete. Vi erbjuder alla våra socialsekreterare utbildning i Signs of Safety.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har socionomexamen
• är väl förtrogen med Socialtjänstlagen
• är engagerad och har flera års av erfarenhet från myndighetsutövning gällande socialtjänstens olika verksamhetsområden och specifikt gällande barn och ungdomar
• har förmåga att arbeta självständigt och flexibelt med god en förmåga till samarbete
• har förmåga till nytänkande i utvecklingsarbete. Du har ett reflekterande och analyserande förhållningssätt samt helhetsperspektiv
• har förmåga att skapa delaktighet för barnet/den unge samt dess familj
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av att dokumentera i Life Care och/eller Procapita.
• har erfarenhet av att arbeta enligt BBIC.
• har erfarenhet av arbete med Signs of Safety.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Utredningsenheten Kontakt
Teamchef
Sara Mckenzie sara.mckenzie@engelholm.se 0431-46 95 48 Jobbnummer
9540511