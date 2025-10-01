Socialsekreterare till Utredningsenheten barn och unga
2025-10-01
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället. Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun. När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Barn- och ungdomsvården i Sandvikens kommun är inne i en spännande och aktiv utvecklingsfas! Genom flera parallella satsningar ökar vi medarbetares förutsättningar att ge det bästa möjliga stödet till de barn, ungdomar och familjer som kommer i kontakt med oss. Just nu genomför vi ett omfattande implementeringsarbete av Signs of Safety.
Utredningsenheten består av två team: Utredning barn och Utredning ungdom. Fokus i utvecklingsarbetet är bland annat att öka kompetensen i att finna lösningar inom familjen och det egna nätverket och att genom familjens resurser i det egna nätverket säkerställa att barn och ungdomar får sina rättigheter och behov tillgodosedda.
Socialsekreterare och arbetsledare har en timmes reflektionstid per dag. Syftet är att balansera de höga krav som finns i arbetsvardagen, genom att tillföra resurser i form av ökade möjligheter till återhämtning. Hos oss på Individ- och familjeomsorgen har du goda möjligheter till kompetensutveckling och du är aktivt med i utvecklingen av verksamheten i enlighet med vårt uppdrag. Vi har regelbunden handledning i grupp. Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat semesterväxling, årsarbetstid, friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter, extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år samt personal- och fritidsföreningen Pulsen.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Utredningsenheten arbetar med myndighetsutövning avseende barn och ungdomar och deras familjer. Huvuduppdraget är att utreda utifrån ansökningar eller utifrån oro gällande barn och unga i åldersgruppen 0-20 år samt följa upp insatser. Du får stöd av specialistsocionomer och enhetschef i det dagliga arbetet och i beslutsfattande. I Sandviken sätter vi stort fokus på samverkan. Vi arbetar därför samordnat med andra enheter internt och externt och utvecklar ständigt arbetssätt för detta. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med barn och ungdomar prioriteras i kombination med nätverksarbete och Signs of Safety.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården eller annat psykosocialt arbete med målgruppen. Du har goda kunskaper i barns utveckling och det är för dig en självklarhet med engagemang för utsatta barn och att arbeta utifrån BBIC samt att vilja bidra med nytänkande och metodutveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av nätverksarbete och Signs of Safety.
Vi förutsätter att du är en empatisk och trygg person med god personlig mognad och samarbetsförmåga samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har god förmåga att arbeta självständigt och till reflektion och analys samt kunna motivera och fatta beslut. Arbetet kräver att du dessutom har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, då arbetet innehåller stora krav på dokumentation. B-körkort är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen kommer vi att tillämpa fortlöpande urval till intervju, så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "101-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ulrika Stenlund ulrika.stenlund@sandviken.se Jobbnummer
9534332