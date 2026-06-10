Socialsekreterare till utredningsenheten barn och familj, enhet 1 och 2
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2026-06-10
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Vill du ha ett meningsfullt och varierat arbete där du verkligen gör skillnad för barn, ungdomar och deras familjer? Har du erfarenhet av myndighetsutövning och är trygg i att hantera både akuta situationer och längre processer? Just nu söker vi nya kollegor till oss.
På utredningsenheterna barn och familj jobbar vi med handläggning av ärenden inom individ- och familjeomsorg (IFO) mot målgruppen barn och unga 0-20 år. Vi arbetar för att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna med målet att uppnå social hållbarhet. Vi är en viktig del i kommunens arbete för ökad trygghet, där vårt uppdrag är att förebygga och motverka riskfaktorer som exempelvis normbrytande beteende, psykisk ohälsa och barn som bevittnar våld.
När det gäller arbete med barn och unga med normbrytande beteende använder vi oss av evidensbaserade bedömningsinstrument exempelvis EARL och SAVRY. Hos oss arbetar även två medarbetare i uppdraget Soc hos polis och två SIG-samordnare (sociala insatsgrupper).
Hos oss får du ett nära ledarskap och en gedigen introduktion. Vi arbetar med friskfaktorer och värdesätter psykologisk trygghet högt.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på utredningsenheten arbetar du med myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning och tillämpar ett systemteoretiskt perspektiv med stöd av Signs of Safety. Med brukaren i fokus och normalisering som utgångspunkt är uppdraget att beskriva, analysera och bedöma behov, bedriva motivationsarbete och att möjliggöra att fler barn kan bo kvar i sin hemmiljö med rätt stöd.
Arbetet innebär att utreda och dokumentera ansökningar och anmälningar enligt SoL, göra skyddsbedömningar, fatta välgrundade och kvalitetssäkrade beslut. Du följer upp insatser och placeringar, bereder ärenden enligt LVU och LVM och tar emot nya ansökningar och anmälningar. I rollen ingår också att företräda i förvaltningsrätt och föredra ärenden i nämnd, med stöd av teamledare vid behov. Samverkan sker även genom deltagande i externa möten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad socionom eller har relevant utbildning som är validerad (Socialstyrelsens behörighetskrav för socionom 7,5 hp socialt arbete grundnivå, 7,5 hp socialt arbete avancerad/fortsättningsnivå, 7,5 hp socialrätt, 7,5 hp psykologi). Socialtjänstlagen och LVU är grunden du står på i ditt arbete och dina kunskaper inom dessa områden är viktiga. Dokumentation är en självklar del i vardagen och därför behöver du ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
För oss är det viktigt att du är intresserad av socialt arbete och går till jobbet för att du vill och vågar göra skillnad för utsatta människor i samhället. Om du har erfarenhet och kunskap om målgruppen är det särskilt meriterande. Då resor ingår i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och söker ett meningsfullt och omväxlande arbete. Du har förmågan att se helheten i utredningsarbetet och vad som är av vikt för utredningen. Din öppenhet och intresset för att lyssna på andra bidrar till att skapa goda relationer med de du möter. Du är strukturerad och stresstålig men flexibel i din planering. Arbetsmängden varierar och du behöver kunna hantera ärenden av mer akut karaktär. I krissituationer agerar du lugnt och behärskat.
För dessa tjänster krävs utdrag ur belastningsregistret.
Vill du bli vår nya kollega? Skicka in din ansökan redan idag vi arbetar med löpande urval, så vänta inte för länge!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt ö.k, snarast möjligast.
Arbetstid: Dagtid.
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261482". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
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631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Gabriella Lindgren gabriella.lindgren@eskilstuna.se Jobbnummer
9956553