Socialsekreterare till utredningsenheten, 0-20 år
2026-01-28
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Ett arbete som gör skillnad - varje dag. Hos oss får du bidra till ett tryggare och mer jämlikt Norrtälje, där vi sätter invånaren först och arbetar nära både skola, vård och civilsamhälle.
Vi erbjuder dig:
• Introduktion med mentor och stöd från kollegor
• Flexibla arbetstider genom årsarbetstid samt möjlighet till distansarbete, 36 timmars arbetvecka
• Kollegialt lärande, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
• En arbetsplats med både engagemang och värme, där vi stöttar varandra
• Är du nyrekryterad i Norrtälje kommun så kan du få hyra bostad på Campus Roslagen.
• Vi kommer att införa 36 timmars arbetsvecka 2026 för personal med klientnära arbete och behöver förstärka med fler medarbetare på flera av våra enheter inom förvaltningen.
Uppdraget
I din roll som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga skapar du förtroende och goda relationer till de barn som utreds och deras familjer, kollegor i gruppen och samarbetsparters. Allt utifrån barnets specifika behov. Du kommer tillsammans med kollegor att utföra de arbetsuppgifter som traditionellt åligger utredning för barn och unga. Du kommer huvudsakligen att arbeta utifrån lagstiftningarna SoL och LVU. Du kommer att utreda och bedöma ärenden utifrån risk-och skyddsfaktorer i enlighet med BBIC-strukturen. Du kommer att arbeta i en grupp med både juniora och erfarna socialsekreterare där vi jobbar mycket med att ge varandra kollegialt stöd i det sociala arbetet. Vi lägger stor vikt vid transparens och integritet samt att barn och unga och deras familjer ska känna sig delaktiga i utredningsprocessen
Utmaningar och möjligheter
Vi behöver ditt positiva driv och engagemang då vi befinner oss på en förändringsresa i och med omställningen till den nya socialtjänstlagen som du kommer att bidra till. Inom enheten arbetar vi aktivt efter de politiska satta målen att minska antalet utredningsdagar samt minska antalet placeringsdygn genom att utöka nätverksarbete och se över olika typer av hemmaplanslösningar.
Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift
• Kunskap om socialtjänstlagen, LVU och övrig relevant lagstiftning
Meriterande
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst
• Utbildning i BBIC, Signs och Safety och erfarenhet av Motiverande samtal.
För att nå framgång i rollen ser vi att du har ett tydligt engagemang i socialt arbete. Rollen kräver en modig och självständig person som har förmågan att se helheten och kontinuerligt verkar för att verksamheten utvecklas och att målen uppfylls. Personliga egenskaper väger tungt för denna tjänst. Vi ser gärna att du har lätt att förstå och sätta dig in i andras känslor och beteenden. Vidare är det viktigt att du är trygg och stark i dig själv, stresstålig och att du i akuta situationer har förmåga att agera lugnt, behärskat och självständigt. Humor, flexibilitet och ödmjukhet är egenskaper vi värdesätter högt. Vi vill att du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och att du står bakom förhållningssätt att arbeta nära i samarbete med barnet och dess nätverk.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Utredningsenheten Barn och Unga består av 24 socialsekreterare, 3 gruppledare och jag, Maria Biemann, som enhetschef. Arbetsgruppen har ett gott samarbete, en stor öppenhet och vi har högt i tak. Vi stöttar och hjälper varandra i bedömningar och beslut. Som socialsekreterare har du förutom regelbundna ärendedragningar och ärendegenomgångar med din gruppledare kontinuerlig extern handledning.
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: Tillsvidare
•
Omfattning: Heltid
•
Tillträde: 1 mars 2026
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
