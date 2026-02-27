Socialsekreterare till Utredningsenhet ungdom
2026-02-27
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Nyanställda på Utredningsenhet ungdom får introduktion på arbetsplatsen av en mentor med stöd av enhetens introduktionsprogram. Gävle kommun är ansluten till Yrkesresan som ytterligare förstärker yrkesintroduktionen och din kompetensutveckling. Enheten har handledning av extern handledare.
Utredningsenhet ungdom arbetar med nära arbetsledning. Du ingår ett team som leds av en 1.e socialsekreterare som även är din arbetsledare. Teamet träffas på veckovisa beredningar och du har löpande enskild ärendegenomgång med din arbetsledare. Ett viktigt inslag i verksamheten är våra rutiner och arbetssätt som ska trygga dig i arbetet och uppdraget.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad i barn och ungas liv? Hos oss får du möjlighet att arbeta med engagerade kollegor i en verksamhet där barnets bästa alltid står i centrum.
Enhetens uppdrag är att utreda barn och ungas behov av skydd och stöd, samt följa upp insatser. Det rör öppna insatser men även placeringar på HVB-hem, SIS-institutioner och tillfälliga placeringar.
Arbetet sker självständigt, tillsammans med en kollega och med stöd av teamledare. Det innebär att planera, handlägga och dokumentera i ärenden, men även leda möten och samordna arbetet med andra. Det kräver skicklighet i att kommunicera och samarbeta med barn, unga och deras familjer men även kollegor och samverkanspartners. Samhället och barns behov förändras, vilket kräver öppenhet för att lära nytt, utveckla sig själv och arbetssättet på enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och med erfarenhet av utredningsarbete.
För att lyckas i din roll som socialsekreterare
* Arbetar du med att följa lagstadgade krav, policys, och instruktioner samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
* Du besitter förmågan att se vad som behöver prioriteras och organiseras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
* Du arbetar rättssäkert och har god bedömningsförmåga.
* Du är bra på att både arbeta självständigt och tillsammans med andra, du upplevs stabil, har lätt att skapa förtroende och arbetar alltid efter att ge ett gott bemötande.
* Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer och samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har en god initiativförmåga och du förstår talad och skriven kommunikation väl. Du har god dokumentationsvana och kan formulera dig i tal och skrift. Du anpassar ditt språk till olika situationer och funktioner.
Du har erfarenhet av BBIC (barns behov i centrum) och SoS (signs of safety).
Körkort samt god körvana är ett krav för tjänsten.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* Generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår.
* Ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader.
* Flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
