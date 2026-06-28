Socialsekreterare till Utredningsenhet Socialpsykiatri
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2026-06-28
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Vill du bidra till att lundabor med psykisk funktionsnedsättning får rätt stöd i rätt tid? Nu söker vi en erfaren socialsekreterare till Utredningsenhet Socialpsykiatri.Publiceringsdatum2026-06-28Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom Utredningsenhet Socialpsykiatri arbetar du med att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar bland annat kommunens ansvar för boende, sysselsättning och andra stödinsatser som kan bidra till en fungerande vardag.
Inom socialpsykiatrin i Lund utgår vi från ett återhämtningsperspektiv. Det är viktigt att de individer vi finns till för ska få ett elastiskt stöd av hög kvalitet, anpassat utifrån sina egna behov. Arbetet innebär mycket samverkan med psykiatrin, andra externa aktörer samt ett nära samarbete mellan olika enheter inom förvaltningen. Som stöd i ditt uppdrag har du förutom enhetschef och erfarna kollegor även förste socialsekreterare, administrativt stöd och extern handledning.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har socionomexamen och flera års erfarenhet av myndighetsutövning. Du har också erfarenhet av socialt arbete med socialpsykiatrins målgrupp.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i din professionella bedömning och kunna arbeta självständigt inom ramen för uppdraget. Du har god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar.
Du bidrar aktivt till gruppens gemensamma arbete och är intresserad av att utveckla arbetssätt, rutiner och processer tillsammans med kollegor och chef. Du tar också fasta på möjligheter att tänka nytt och håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning.
Arbetet innebär mycket dokumentation, vilket ställer höga krav på administrativ förmåga, systemvana samt förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Det är meriterande om du har utbildning och vidareutbildningar inom exempelvis socialpsykiatri, MI, återhämtningsperspektiv, samsjuklighet och våld i nära relationer. Om företaget
Hos oss får du ett varierat, självständigt och meningsfullt arbete där du bidrar till att personer med allvarlig och varaktig psykisk funktionsnedsättning får stöd som är anpassat efter deras behov. Vårt mål är att hitta rätt stöd till rätt person i rätt tid.
Utredningsenhet Socialpsykiatri är en mindre enhet där vi arbetar nära varandra i en stödjande och tillitsbaserad anda. Du blir en del av en arbetsgrupp med stort engagemang, erfarenhet och vilja att utvecklas tillsammans. Som medarbetare får du stöd av kollegor, förste socialsekreterare och chef samt goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetareSå ansöker du
I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Vi ber dig i stället att besvara våra urvalsfrågor. Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Brotorget 1 (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
Vision Erik Claar erik.claar@lund.se Jobbnummer
9982118