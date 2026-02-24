Socialsekreterare till utredningsenhet, Socialfövaltningen Hisingen
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Socialförvaltningen Hisingen, Utredningsenhet 6 - Barn och Unga 0-18 år söker nu en 1:e socialsekreterare, då vår nuvarande går vidare till nya utmaningar.
Enheten består av en enhetschef, två 1:e socialsekreterare och tolv socialsekreterare, fördelade i två grupper. Du blir den ena 1:e socialsekreterare som tillsammans med enhetschef och 1:e kollega leder enhetens socialsekreterare i myndighetsutövningen.
I rollen som 1:e socialsekreterare innebär dagligen att arbetsleda, stötta och utveckla socialsekreterarna i deras arbete med barn och unga, att rättssäkerheten hålls, metodutveckling samt samverka med interna och externa aktörer. Rollen innebär både arbete i grupp men även individuella uppdrag som du ansvarar för och driver. Det är ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka samtidigt som arbetet kräver ödmjukhet utifrån den makt vi har, att göra skillnad för dem vi är till för. Vi arbetar aktivt med att alla som arbetar på enheten ska utvecklas och stärkas i sin yrkesroll med barnets bästa i fokus.
I ditt uppdrag som 1:e socialsekreterare inom BoU Myndighet ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet. Ge nära stöd till socialsekreterare i handläggningen utifrån gällande lagstiftning, ansvara för ärendehantering och rättssäkerheten. Du ansvarar för metodutveckling och håller dig uppdaterad inom området genom aktuell forskning. En viktig del är att anpassa ledarstilen och metodstödet efter socialsekreterarnas behov. Du har ansvar för introduktionen till nya medarbetare och är ett stöd i deras utveckling av myndighetsrollen. Du företräder socialtjänsten i individutskottet samt i rättsliga förhandlingar. I uppdraget ingår även att upprätta och uppdatera nödvändiga rutiner samt säkerställa att medarbetaren har rätt kompetens för sitt uppdrag. Uppdraget innefattar också att samverka med avdelningens andra enhetschefer och 1:e kollegor, delta i nätverk och forum inom avdelningen och staden.
Du kommer att ha stöd av och processhandling med dina 1:e kollegor på avdelningen. Du ingår i avdelningens och stadens 1:e nätverk och övriga förekommande samverkans forum i rollen som 1:e socialsekreterare.
Enheten präglas av ett prestigelöst och gott samarbetsklimat där vi tillsammans ska trivas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om dig
Vi tänker att du som söker har socionomexamen med erfarenhet och god kunskap inom lagstiftning för barn och unga, är trygg i myndighetsrollen, är insatt i BBIC och risk- och skyddsbedömningar (RBM). Övriga metodkompetenser och arbetssätt är meriterande. Du har förmåga att driva arbetsprocesser framåt och tycker om utvecklings- och förändringsarbete. Du är lyhörd, prestigelös, och samarbetsinriktad med fokus på utveckling och utgår från barnets bästa. Du har god ledarskapsförmåga, kan påverka andra samt är strukturerad.Publiceringsdatum2026-02-24Övrig information
Intervjuerna planeras hållas eftermiddagen 19 mars och förmiddagen 20 mars 2026. Planera in dessa tider för eventuell inbjudan. Utdrag ur belastningsregistret krävs för tjänsten.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Hisingen är Sveriges fjärde största ö och en viktig del av Göteborg. Här finns goda kommunikationer till Göteborgs centrum, ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker samt närhet till både stadsliv och grönområden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Hisingen ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/980". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Monika Lammer monika.lammer@socialhisingen.goteborg.se 031-3665996 Jobbnummer
9761370