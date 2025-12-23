Socialsekreterare till utredningsenhet för barn och ungdom
Sigtuna kommun, Utredningsenheten för barn och ungdom / Socialsekreterarjobb / Sigtuna Visa alla socialsekreterarjobb i Sigtuna
2025-12-23
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Utredningsenheten för barn och ungdom i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Socialförvaltningen har ett brett ansvarsområde där myndighetsutövning och förebyggande insatser ingår, med mottagnings- och utredningsenhet, öppenvård, familjerätt, ekonomiskt bistånd och operativ enhet som arbetar med förebyggande insatser.
Arbetsplatsen är belägen i Märsta, två minuters promenad från stationen. Vi har flexibel arbetsplats och möjlighet att arbeta hemifrån om arbetet tillåter och i överenskommelse med chef.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vill du jobba i en enhet som präglas av nöjdhet, bra balans mellan arbete och fritid, bred kompetens och där vi värnar om varandra? Då ska du söka till oss på Utredningsenheten för barn och ungdom!
Vi ansvarar för att utreda barns behov av skydd och stöd, bevilja insatser enligt delegation samt följa upp beviljade insatser. Enheten består av tre grupper där två arbetar med utredning och en med att följa upp insatser. Vi söker nu socialsekreterare till både utredningsgrupperna och insatsgruppen.
Det är en stor bredd av ärenden och vi vågar lova att du dagligen lär dig något nytt! Den höga samlade kompetensen inom förvaltningen, tillsammans med det stora antalet interna utbildningar, gör att du hela tiden har möjlighet att utvecklas. Vill du prova på något nytt eller medverka i verksamhetsutvecklingen, så ser vi till att det blir verklighet.
Vi vet att socialsekreterare ofta har en utsatt position och därför jobbar vi hårt med att tillsammans förbättra arbetsmiljön på vår förvaltning. Vi värnar om varandra och ställer upp för varandra och ser gärna att du uppskattar att ta en gemensam lunch eller fika då och då.
Till stöd i ditt arbete har du tillgängliga och närvarande chefer samt ett erfaret och glatt gäng kollegor. Som ytterligare stöd har vi centrala stödfunktioner exempelvis processledare, senior socialsekreterare, placeringssekreterare och SIP-samordnare knutna till enheten. De agerar bollplank till dig och dina kollegor, avlastar och säkerställer hög kvalitet och trygghet i ärendehanteringen. Vår seniora socialsekreterare och processledare garanterar en grundlig och individuell introduktion oavsett om du har arbetat flera år i yrket eller är ny. Vi arbetar med att involvera nätverket runt våra barn och ungdomar och har flera nätverkslagsledare.Kvalifikationer
Du har:
• Socionomexamen,
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift,
• Erfarenhet från arbete inom utredning eller uppföljning av barn och ungdomar inom socialtjänsten.
• Körkort är meriterande då vi reser en del i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du strukturerad och du organiserar och planerar ditt arbete väl, vilket gör att du slutför det som har påbörjats och du tycker att det är viktigt att hålla deadlines. Du är en stabil person som har förmåga att behålla lugnet i stressiga situationer och väljer att se lösningar snarare än problem. Du samarbetar väl med andra och har förmåga att skapa och bibehålla relationer. Du är smidig, lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Under rekryteringsprocessen kan tester och arbetsprov förekomma. Dessutom genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.htmlVi
undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sigtuna kommun, Utredningsenheten för barn och ungdom Kontakt
Enhetschef
Anna Nyholm anna.nyholm@sigtuna.se 08-597 831 34 Jobbnummer
9661817