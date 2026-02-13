Socialsekreterare till utredningsenhet, Barn och unga myndighet
2026-02-13
Om jobbet
Vill du vara med och skapa ett meningsfullt arbete och göra skillnad för barn och unga? Vill du tillhöra en arbetsplats med stort engagemang för barn och barns delaktighet och tycker du det är viktigt att trivas på jobbet? Då ska du söka till oss på barn och unga Hisingen!
Vi söker en ny medarbetare till Utredningsenhet 1 som består av ett barnteam och ett ungdomsteam.
Du kommer att ingå i teamet som främst handlägger barnärenden. Varje team består av sex socialsekreterare och en 1:e socialsekreterare som arbetsleder och tillsammans med dina kollegor stöttar dig i myndighetsutövningen.
Arbetsuppgifterna innebär att utreda och bedöma barn och ungas (0-18 år) behov av stöd, att besluta och följa upp insatser utifrån risk och skyddsfaktorer med stöd av BBIC samt efter gällande lagstiftning SoL, LVU och LBSB. I arbetet ingår möten, samtal med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig del. Ett mål är att öka barns röst och delaktighet - samtal med barn är därför en central arbetsuppgift. Du har en viktig roll för de barn och familjer vi möter och vi jobbar tillsammans för att lyckas. Samarbete med varandra, samverkan med våra utförarenheter, andra samverkansparter och viktiga personer för familjen är därför viktigt.
Introduktion, handledning och kompetensutveckling ser vi som en självklarhet. Utöver introduktion erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling genom Yrkesresan och utbildning i övriga metoder som finns på avdelningen. Din 1:e socialsekreterare, din mentor och avdelningens introduktionssamordnare kommer vara ett nära stöd under din introduktion.
Du kommer att ha din arbetsplats i trivsamma lokaler på socialkontoret på Borstbindaregatan 12 A där alla våra utredningsenheter och mottaget sitter tillsammans i kontorslandskap med fasta arbetsplatser. Kontoret ligger centralt nära Hjalmar Brantingsplatsen med goda kommunikationsmöjligheter.
Om dig
Du som söker ska ha en socionomexamen. Därtill behöver du ha kunskaper om barns utveckling och för området gällande lagstiftning. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och/eller annat socialt arbete med barn och unga är meriterande. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i tal och skrift. Meriterande är kunskaper i Treserva och B-körkort.
Rollen som socialsekreterare kräver att du tar ansvar för både dina och gruppens arbetsuppgifter samt att du tänker på de vi är till för och deras bästa. Det är viktigt att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Tjänsten kräver att du är flexibel och kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Det är viktigt att du har ett gott bemötande, är hjälpsam och visar respekt även i en stressig situation.
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. Vid erbjudande om anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Hisingen är Sveriges fjärde största ö och en viktig del av Göteborg. Här finns goda kommunikationer till Göteborgs centrum, ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker samt närhet till både stadsliv och grönområden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Hisingen ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!
