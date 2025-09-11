Socialsekreterare till utredning vuxen 2
2025-09-11
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en socialsekreterare till enheten Utredning vuxen 2.
Hos oss får du möta vuxna över 25 år med behov av stöd kopplat till beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Du arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare, där du utreder, bedömer och följer upp insatser.
I arbetet använder du dig av evidensbaserade metoder som Motiverande samtal (MI) och Addiction Severity Index (ASI) för att kunna bedöma behov, stärka motivation och bidra till varaktiga förändringar. Arbetet innebär också uppföljningar på behandlingshem runt om i landet, vilket förutsätter att du har B-körkort.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- ta emot, granska och bedöma inkommande anmälningar och ansökningar enligt gällande lagstiftning
- genomföra hembesök och uppsökande insatser
- utreda klienters behov av stöd enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård av missbrukare
- bevilja och följa upp insatser enligt lagar och riktlinjer
- samverka internt och externt för att säkra samordnade insatser
- dokumentera rättssäkert i verksamhetssystemet Lifecare.
Som socialsekreterare samarbetar du nära vår öppenvård för vuxna, våra boendestödjarteam och andra enheter inom förvaltningen. Genom att komplettera varandras kompetenser skapar vi ett helhetsperspektiv och stärker stödet till dem vi möter, alltid med målet att erbjuda rätt insats i rätt tid.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av enheten Utredning vuxen 2, där vi är 21 medarbetare som tillsammans arbetar för att erbjuda rätt insatser till vuxna över 25 år. Vi värdesätter ett öppet klimat, samarbete och arbetsglädje. I din roll har du nära stöd av en förste socialsekreterare som finns tillgänglig för att vägleda och dela med sig av sin kompetens. Våra medarbetare beskriver arbetsplatsen som meningsfull och utvecklande, där humor, gemenskap och ett starkt stöd i vardagen är viktiga delar. Ett aktuellt utvecklingsområde är att vidareutveckla våra arbetssätt med fokus på kvalitet och rättssäkerhet, där du får möjlighet att bidra och påverka. Som arbetsgivare har vi dessutom gjort en särskild lönesatsning för myndighetsutövande socialsekreterare.
Vi erbjuder dig goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling. Du får extern handledning och fortlöpande utbildning, bland annat inom MI, ASI och Signs of Safety. Som ny kollega får du en trygg och strukturerad introduktion samt en mentor som följer dig i din start. Vi värnar om att du ska trivas och må bra, därför erbjuder vi flexibilitet med möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter, liksom gemenskapsfrämjande aktiviteter såsom inspirationsdagar och trivseldagar. Hos oss får du förutsättningar att växa i din yrkesroll samtidigt som du har balans mellan arbete och fritid.
Du som söker till oss
Du har en socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du har arbetat med utredningar enligt socialtjänstlagen samt lagen om vård av missbrukare. Du har självständigt bedömt behov av insatser och följt upp dessa.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta med Addiction Severity Index (ASI), Signs of Safety och Motiverande samtal.
- Erfarenhet av socialt förändringsarbete med personer som har samsjuklighet, socialpsykiatrisk problematik och beroendeproblematik.
- Erfarenhet av processorienterat arbetssätt, digitalisering eller förbättringsarbete.
- B-körkort, eftersom tjänsten innebär uppföljningar på behandlingshem runt om i landet.
Som socialsekreterare möter du människor i utsatta livssituationer, vilket ställer krav på att du är stabil och trygg i din yrkesroll. Du behåller ditt lugn även i pressade situationer och kan fatta välgrundade beslut utifrån lagstiftning och den enskildes behov.
Du arbetar samarbetsorienterat och ser värdet av att bygga goda relationer, både med klienter, kollegor och externa aktörer. Din lösningsorienterade förmåga gör att du kan hitta vägar framåt även i komplexa situationer, och genom ditt analytiska arbetssätt kan du förstå samband, väga olika perspektiv och göra rättssäkra bedömningar.
Välkommen in med din ansökan!
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2025-09-11Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Månadslön
