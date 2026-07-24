Socialsekreterare till Utredning unga och vuxna
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2026-07-24
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Vill du jobba som socialsekreterare och letar efter ett meningsfullt och varierat arbete? Då är du varmt välkommen till oss och vårt fantastiska team på Utredning unga och vuxna!
Som socialsekreterare erbjuds du intressanta och varierade arbetsuppgifter. Enheten har en hög ambitionsnivå och ett driv att utveckla arbetssätt för att höja kvaliteten allt med den enskilde i fokus. Du blir en del av en arbetsgrupp som präglas av ett öppet klimat där kunskapsöverföring är en självklarhet. Som nyanställd hos oss får du en successiv introduktion i arbetet anpassad efter dina erfarenheter. Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som socialsekreterare inom Utredning unga och vuxna handlägger du ärenden gällande skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, kriminalitet och annan psykosocial problematik. I varje ärende tillämpas två handläggare, en huvudhandläggare och en medhandläggare. I din vardag kommer du bedriva ett brett socialt arbete. En nära samverkan med andra aktörer och den enskildes nätverk är en självklarhet för att lyckas i arbetet. Målgruppen hos oss är personer från 16 år och uppåt.
För oss är det viktigt att du trivs och känner dig trygg när du kommer ny till oss. Därför erbjuder vi dig en gedigen grund i din yrkesutövning så som:
grundlig introduktion efter anställning
stöd av seniorhandläggare i praktiska frågor
fördjupning och specialisering i en kompetenstrappa
kringresurser såsom administratör och transportör
regelbunden handledning
Exempel på arbetsuppgifter:
utreda, besluta och verkställa beslut enligt SoL, LVU och LVM
följa upp beslutade insatser
ha kontakter både i utredningssyfte samt i syfte att bidra till att stärka personernas egna resurser
skriva yttranden till berörda myndigheter, t.ex. till IVO och förvaltningsrätt
föredra ärenden i nämnd och utskott
arbeta utifrån beprövad kunskapsteori och evidensbaserade metoder
känna till och följa gällande lagar, policys och rutiner för verksamheten
arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Socialnämnden med ansvar för individ- och familjeomsorgen tillhör Socialförvaltningen i Örebro kommun. Individ- och familjeomsorgen bygger på flera områden med både myndighetsutövning och insatser. Socialtjänsten i Örebro kommun har en stor öppenvård, ett stort förebyggande arbete, flera HVB-hem samt stödboenden. Inom myndighetsutövningen finns flera enheter, Familjehem, Familjerätt, Mottagning, Socialjour, samt tre utredningsenheter för Barn och Unga samt Unga och Vuxna.
Prioriterat i verksamheten är att säkerställa rättssäkerheten, att ha en god service och tillgänglighet gentemot våra servicetagare samt att de metoder vi använder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Läs mer om hur det är att arbeta på Socialförvaltningen på vår https://extra.orebro.se/jobb/yrken/socialforvaltningen/socialsekreterare.4.4ab318bf18affc1c96710d2.htmlKvalifikationer
Som socialsekreterare är det viktigt att du har ett flexibelt tänk, är noggrann och har en förmåga att hitta snabba rättssäkra lösningar. Du är trygg, stabil och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du föredrar att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande samtidigt som du självständigt driver arbetet framåt. I rollen är det viktigt att du är lyhörd i kontakten med andra och att du har en naturlig förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga, vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
socionomexamen, 210 hp
B-körkort
Meriterande:
erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten
erfarenhet av arbete med BBIC
erfarenhet av att arbeta med ASI (Addiction Severity Index)
erfarenhet av att arbeta med MI (Motiverande samtal)
erfarenhet av att arbeta med modellen Signs of Safety
erfarenhet av att arbeta kring ärendet våld i nära relation
erfarenhet av att arbeta med personer med kriminell livsstilTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Arbetstid: dagtid med flexavtal
Antal tjänster: 3
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 16 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 1056/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig Expedition
SACO . +4619214380 Jobbnummer
10011156