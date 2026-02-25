Socialsekreterare till utredning och uppföljning, Barn och unga
2026-02-25
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa framtidens socialtjänst i Hässleholm? Nu utökar vi våra Team och söker dig som är en engagerad socialsekreterare för barn och unga.
Om rollen
Som socialsekreterare för barn och unga i Hässleholm är du en viktig del av vårt arbete för att skapa trygghet och framtidstro. Du arbetar nära barn, unga och deras familjer och ditt uppdrag är att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. Utgångspunkten är barnrättsperspektiv, aktuella lagar och riktlinjer och vi har fokus på att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet för barn, unga och vuxna.
Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö präglad av tillit, innovation och utveckling och tillsammans bygger vi en verksamhet där medborgarens bästa alltid står i centrum.
Vi söker dig som
Har ett tydligt barnrättsperspektiv: Du utgår från att barnets bästa alltid ska stå i främsta rummet.
Du involverar barnen i processen så att deras behov framträder tydligt och säkerställer att rätt hjälp ges.
Är en lagspelare: Du ser din roll i helheten och bidrar till ett effektivt och sammansvetsat team.
Tar ansvar och levererar kvalitet: Du arbetar metodiskt och rättssäkert för att säkerställa hög kvalitet i handläggning och dokumentation.
Är öppen och lyhörd: Du ser styrkan i mångfald, är generös med din kunskap och välkomnar feedback som ett sätt att växa.
Drivs av utveckling och innovation: Du är engagerad i att förbättra verksamheten och söker ständigt nya lösningar som skapar långsiktigt värde för våra medborgare.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett team och en organisation som ständigt utvecklas:
Du välkomnas till ett team bestående av 7 kolleger och en enhetschef. Vi jobbar i tre team med 7- 8 handläggare med en EC i varje team. För oss är det viktigt med närvarande chefer och vi förstår vikten av att värna våra relationer, arbeta i team och hjälpas åt, för att bli vårt bästa jag.
Vi har strukturerat utredningsarbetet där vi arbetar i team med varsin enhetschef. I varje team ingår också en senior socialsekreterare som är ett extra stöd i teamet som hjälper till att handleda och stötta kollegor. Teamet tar emot nya ärende under en jourvecka, och det planeras in och avsätts tid till skrivdagar, varje team följer en tre-veckors modell.
Möjlighet att utvecklas med stöd av vår resursakademin, där vi satsar på utbildning och professionell utveckling.
Som medarbetare hos oss erbjuds du flera olika förmåner några exempel är friskvårdsbidrag, flextid, möjlighet till distansarbete och erbjudande om semesterväxling.
Det finns ett gott samarbete mellan våra olika förvaltningar, goda förutsättningar i arbete med förebyggande insatser. I Hässleholms kommun har vi Backa Barnet som är kommunens gemensamma arbetssätt för att tidigt upptäcka barns behov och ge rätt stöd i rätt tid. Det handlar om att alla som möter barn - oavsett verksamhet - ska ha samsyn, ett gemensamt språk och konkreta verktyg för att sätta barnets bästa i centrum.
Om dig
Vi söker dig som har en socionomexamen och gärna erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom socialtjänsten. Du har god förmåga att möta människor i olika situationer, uttrycka dig i tal och skrift och känner ett genuint engagemang för att skapa en tryggare och bättre framtid för Hässleholms invånare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansök nu!
Vill du bli en del av vårt team och göra skillnad för barn och unga i Hässleholm? Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Tillsammans skapar vi framtidens Hässleholm.
Våra värderingar och förhållningssätt beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy som du hittar här vår medarbetar- och ledarpolicy.
Vi välkomnar alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.
Övrigt
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du genom att följa länken nedan
polisens hemsida.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att den person som bäst matchar kraven erbjuds tjänsten. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV.
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
