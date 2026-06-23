Socialsekreterare till utredning Barn och unga
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2026-06-23
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Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
På enheten Barn och unga i Sävsjö är vi indelade i en utredningsgrupp och en placeringsgrupp. Utredningsgruppen består av fem utredare och två mottagningssekreterare. Placeringsgruppen består av tre barnhandläggare och tre familjehemssekreterare. Varje grupp arbetsleds av en förste socialsekreterare och hela enheten leds av en enhetschef.
Då en av våra utredare kommer vara tjänstledig för att prova på annat jobb såsöker vi hennes ersättare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som utredare handlägger du ärenden enligt Socialtjänstlagen,LVU och LSB. Du utforskar tillsammans med familjen vad barnet och de vuxna eventuellt kan behöva för stöd. Under en utredning samverkar du även med t.ex. skola, sjukvård och öppenvård.
Om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Combine och förhållningssättet Signs of Safety är detta meriterande liksom tidigare erfarenhet inom socialtjänsten barn och unga.Kvalifikationer
Som person är du flexibel och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är ansvarstagande och noggrann med att hålla tidsramar.
Du är trygg i dig själv och kan hantera oväntade situationer som kan uppstå hos de familjer vi möter. Du har ett mod som ibland behövs för att kunna lyfta sånt som är svårt och har förmågan att skilja på fakta och bedömningar.
Du deltar aktivt i verksamhetsutveckling och är inte främmande för att pröva nya metoder och arbetssätt. Du bidrar med din kompetens och dina erfarenheter samt idéer. Du motiverar och stöttar dina kollegor och bidrar till en god arbetsmiljö med mycket glädje.
Som anställd hos oss har du möjlighet till:
• distansarbete i viss mån
• reflektionstid 2,5 h/vecka
• friskvårdsbidrag
• extern handledning
• flexibla arbetstider
Vi kommer att be dig om utdrag ur belastningsregistret.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Flextid
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Urval kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Djurgårdsgatan 1 (visa karta
)
576 80 SÄVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sävsjö kommun Kontakt
Enhetschef Barn och unga
Ulla-Karin Alnebo ulla-karin.alnebo@savsjo.se 038215477 Jobbnummer
9974068