Socialsekreterare till Utredning barn och unga
2026-03-06
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Nu söker vi på Utredning barn och unga 1 en ny kollega som vill vara en del av vår enhet och det arbete vi gör tillsammans med våra barn och familjer!
I rollen som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning för barn och unga i åldrarna 0-18 år.
Du ansvarar för att utreda inkomna orosanmälningar och ansökningar samt genomföra bedömningar där barnets bästa och barnets delaktighet är vägledande. Arbetet innebär nära kontakt med barn och vårdnadshavare och sker i samverkan med familjens nätverk samt interna och externa aktörer. Enheten befinner sig i ett utvecklingsarbete kopplat till den nya socialtjänstlagen, med fokus på förebyggande arbete, tidiga insatser samt ett ökat fokus på forskning och evidens.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- samtala med barn och vårdnadshavare om deras situation, resurser och förutsättningar
- utreda och bedöma barn och ungas stödbehov enligt gällande lagstiftning samt forskning och evidens
- planera och följa upp insatser tillsammans med barn, familj och nätverk
- samverka med interna och externa aktörer utifrån barnets bästa
- dokumentera i verksamhetssystemet Lifecare.
Du arbetar med ett tydligt barnfokus och utifrån Signs of Safetys förhållningssätt. I rollen förväntas du arbeta nära familjerna och deras nätverk med målet att skapa hållbara lösningar över tid. Samverkan, kontinuitet och transparens är centrala delar i uppdraget. Rollen ställer krav på struktur, professionellt omdöme och ett arbetssätt som präglas av kvalitet, ansvarstagande och förmåga att ta självständigt ansvar.
Vi erbjuder dig
Utredning barn och unga 1 består av två arbetsgrupper med cirka 7-8 socialsekreterare i varje grupp. Varje arbetsgrupp har en närvarande och tillgänglig förste socialsekreterare som ger stöd i det dagliga arbetet. På enheten finns även en verksamhetsnära enhetschef samt administrativt stöd och handläggarstöd som avlastar socialsekreterarna i administrativa delar av uppdraget.
Enheten består av en erfaren och kompetent arbetsgrupp där hållbar arbetsmiljö, kollegialt stöd och rättssäkerhet prioriteras. För att minska sårbarhet och skapa trygghet i komplexa situationer arbetar du två och två i ärenden tillsammans med kollegor.
Som ny medarbetare får du en strukturerad introduktion och tillgång till ett etablerat kvalitetsledningssystem med tydliga processer och rutiner. Du erbjuds extern handledning samt kontinuerlig kompetensutveckling inom bland annat Signs of Safety, MI och BBIC. Tjänsten omfattas av årsarbetstid och det finns möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
Vi söker dig som vill vara en del av vår enhet och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Du har ett engagemang för socialt arbete och en vilja att tillsammans med kollegor arbeta långsiktigt för kvalitet och rättssäkerhet i uppdraget.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har fullständig socionomexamen. Du har erfarenhet av att dokumentera på ett sakligt, tydligt och rättssäkert sätt i enlighet med socialtjänstens krav.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete med utredning och förändringsarbete inom barn och unga.
- Utbildning inom Signs of Safety, BBIC och MI.
- Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare.
Som socialsekreterare är du strukturerad och har förmågan att planera, prioritera och följa upp flera ärenden samtidigt. Du arbetar systematiskt med dokumentation, säkerställer rättssäkra beslut och håller utredningsprocessen inom givna tidsramar, alltid med barnets bästa i fokus. Du är trygg i din yrkesroll och kan fatta välgrundade beslut samt agera professionellt även i komplexa situationer.
Du har ett relationsskapande arbetssätt och möter barn och familjer med respekt, lyhördhet och professionalism. Du bygger förtroendefulla relationer som möjliggör delaktighet och förståelse för familjens behov. Samtidigt är du samarbetsorienterad och ser styrkan i att arbeta tillsammans, både med kollegor inom enheten och med externa aktörer såsom skola, förskola och hälso- och sjukvård, för att skapa samordnade och hållbara lösningar för barnets bästa.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
