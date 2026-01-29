Socialsekreterare till utredning Barn och unga
2026-01-29
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Som barnhandläggare arbetar du med att följa upp barnets situation och arbetar nära tillsammans med tex familjehemssekreterare, HVB, skyddade boenden, stödboenden, SiS och kollegor för att tillförsäkra barnet rätt stöd. I arbetet ingår också att aktivt och regelbundet ha kontakt med barnets eget nätverk och se över möjligheterna till en återförening mellan barn, föräldrar och nätverk. Under en utredning samverkar du även med t.ex. skola, sjukvård och öppenvård.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du har en socionomexamen, likaså att du har B-körkort då resor förekommer i tjänsten.
Om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Combine och förhållningssättet Signs of Safety är detta meriterande liksom tidigare erfarenhet inom socialtjänsten barn och unga.
Som person är du organiserad, ansvarstagande, metodisk och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har lätt för att planera och har en bra ordning på saker och ting, du trivs helt enkelt med att ha en plan och genomföra dem samt hålla deadlines.
Du kan och vill gärna anpassa dig till nya arbetssätt. Att samarbeta med andra tillför mycket till dig eftersom samarbete innebär god kommunikation, trygghet och en gemensam målbild.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Urval kan komma att ske löpande.Välkommen med din ansökan! Ersättning
