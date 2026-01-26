Socialsekreterare till utlokaliserad socialtjänst
2026-01-26
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta som socialsekreterare med oss.
Vi är en erfaren, engagerad, stabil och professionell arbetsgrupp - där vi tillsammans gör skillnad för dem vi är till för.
Enheten är lokaliserad till ett områdeskontor i Lövgärdet som hör till Socialförvaltningen Nordost. Vår närhet till brukarna och samarbetet med alla som i sin verksamhet berör Barn och Unga har gett oss förutsättning till fler och bättre samtal med barn och deras föräldrar. Inom ramen för myndighetsutövning så arbetar vi för hög delaktighet för brukarna, transparens och medskapande av lösningar. Arbetet är nätverksbaserat, då vi ser att detta ger mer engagemang från brukarna och det skapar tillit. Institutionen för socialt arbete Göteborgs Universitet har under 2024 och 2025 bedrivet forskning -där delresultat visar på ett flertal fördelar med ett utlokaliserat socialt myndighetsarbete.
Vi arbetar också med medskapande av säkerhet för barn och ungdom genom Signs of Safety, BBIC, Lösa och förbättrad dokumentation. Utbildning ges i ovanstående metoder och modeller.
Vi har en kontinuerlig kompetensutveckling och vi lär av varandra, vi lär oss av våra nära samarbetspartner som är skolorna i Lövgärdet, Ung Nordost, Minimaria, familjecentralen, fältarbetare, fritidspersonal, spädbarnsgrupp, MST, skolsocionomer, våra kollegor inom resursenheterna.
Vi har ett pågående samverkande partnerskap med föreningen tidigt föräldrastöd. Du kan läsa mer om tidig föräldrastöd här: https://tidigtforaldrastod.se/
Institutionen för socialt arbete Göteborgs Universitet har under 2024 och 2025 bedrivet forskning och utvärderat med gott resultat. Här kan du läsa mer om forskningen: https://www.gu.se/forskning/utlokaliserad-socialtjanst-i-lovgardet-en-studie-av-samverkan-och-tillitsskapande-mellan-invanare-civilsamhalle-och-myndighetsforetradare
Vi är en liten arbetsgrupp på åtta socialsekreterare och en 1:e socialsekreterare och snart ytterligare en resurs för 1:e socialsekreterare. Vi arbetar teambaserat och det behövs flexibilitet och ansvarstagande för uppdraget. Hos oss är det viktigt att inom ramen för arbetstid också avsätta tid för reflektion, återhämtning och kompetensutveckling. På enheten finns det regelbunden processhandledning.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och som har väl förankrad kunskap i områdets lagstiftning gällande insatser inom SoL och LVU. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredning inom barn och unga alternativt annan myndighetsutövning inom det sociala området. Då det ingår en del resor i arbetet ser vi det som ett plus om du har B-körkort.
Som person är du flexibel och samarbetsinriktad. Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål, samt att du kan anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du är en trygg och stabil person och kan balansera olika krav samt behåller lugnet i svåra situationer. Vidare är du bekväm i sociala kontaktytor såväl informella som formella.
Hos oss är reflektion, återhämtning och kompetensutveckling en viktig del av arbetet. Det är därför viktigt för oss att du är utvecklingsinriktad och att du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och att du reflekterar regelbundet över vad som kan utvecklas i verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://urldefense.com/v3/__https:/polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623__;!!D7T54aRJsb59!E9zLtHBRUupYtrH3hHBf3CJUalvDweg-DNVSTtey7lbBhF-b-wQixCXBo6We9I43_2cBAQmLVwbYFDJOwDL60Y5AhGm1cKRA5Cc$
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Mikael Jonsson mikael.jonsson@socialnordost.goteborg.se 031-3652187 Jobbnummer
