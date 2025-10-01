Socialsekreterare till uppföljning av insatser 0-20 år
Tyresö Kommun / Socialsekreterarjobb / Tyresö Visa alla socialsekreterarjobb i Tyresö
2025-10-01
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Barn- och ungdomsenheterna består av två enheter som jobbar tätt tillsammans med att utreda och följa upp insatser för barn och unga mellan 0-20 år som behöver vårt stöd.
Under ledning av två enhetschefer består vi av en mottagningsgrupp, två utredningsgrupper och en insatsgrupp. Varje grupp har en gruppledare och därmed nära tillgång till arbetsledning. Enheterna delar på 2 administratörer och 1 koordinator och tillhör Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen. Vi ser oss som en enhet och därför har du förutom din lilla grupp också en stor grupp kollegor att trivas tillsammans med.
Hos oss hoppas vi att du kommer att hitta en arbetsplats där du vill stanna! Vi har chefer och medarbetare som har höga ambitioner men mänskliga krav på oss själva och vi vill hitta ett sätt att hålla över tid i den föränderliga men också spännande världen vi lever i. Vårt mål är att förbättra barn och ungas livssituation och det gör vi bäst tillsammans med de vi möter. Hela förvaltningen har valt att satsa på Signs of Safety sedan några år och vi ser att det är framgångsrikt på flera sätt.
I Tyresö vill vi att du ska känna att din kunskap, erfarenhet och engagemang faktiskt gör skillnad och att du ser hur arbetet utvecklas när vi har samma mål. Vi strävar efter att omsätta de fina orden i praktiken när vi beskriver oss som en kreativ och nyfiken arbetsplats med intresse för nya lösningar tillsammans över enhetsgränser. Välkommen till en arbetsplats som vill bli ännu bättre!Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
I din roll hos oss följer du upp de insatser som utredarna har beviljat och blir en viktig del i att bidra till att en positiv förändring faktiskt sker i barnens och de ungas liv. Vi är måna om att insatserna ska hålla hög kvalitet och du säkerställer detta genom regelbundna uppföljningar. Du blir en sammanhållande länk mellan alla olika personer som samarbetar runt barnet/den unge. Vår ambition är att utöka familjernas nätverk som kan finnas kvar när de professionella kontakterna avslutas. Det är ett spännande och varierande arbete där du får arbeta med allt från små barn vars föräldrar går i familjebehandling till unga i riskzon som är placerade i ett hem för vård och boende.
Insatserna kan beviljas enligt SoL eller LVU för målgruppen 0-20 år och består i huvudsak av familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj, skolsociala teamet, skola med behandling, placering på HVB/SiS, stödboende eller jourhem. Du träffar regelbundet familjen och barnet/den unga och då vissa boenden ligger utanför Stockholm är det bra om du har körkort.
Du kommer att komplettera en rolig och familjär grupp som hjälps åt med det som behövs. Inom gruppen finns flera spetskompetenser och vi ser framemot att du kompletterar våra perspektiv och är med och förbättrar våra processer ytterligare. Flera kollegor i gruppen har lång erfarenhet och vi värdesätter samarbete och utveckling.
Vi har en ledig tjänst och tillträde sker efter överenskommelse. Vi erbjuder flexibel årsarbetstid, friskvårdspeng, olika hälsofrämjande aktiviteter, semesterväxling och extern handledning.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för det sociala arbetet och kände dig peppad när du läste om tjänsten! Förutom det vill vi att du har en fullständig socionomexamen och har praktisk erfarenhet av att utreda barn och unga med stöd av BBIC. Vi ser gärna att du har vidareutbildningar, till exempel MI, SAVRY, barnsamtal eller nätverksarbete och att du har erfarenhet av att arbeta med Signs of Safety i ärenden gällande barn och unga. Erfarenhet av att arbeta med målgruppen ungdomar med psykiska eller sociala problem, eller utmaningar kopplade till NPF diagnoser, ser vi som positivt.
Dokumentation är naturligt för dig och du är tydlig i din kommunikation. Du är nyfiken på att lära dig mer, samtidigt som du har erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer. Tjänsten kräver att du både kan ses som en i teamet men samtidigt är självgående och kan ta egna initiativ. Vi behöver att du innehar körkort då tjänsten innebär resor i hela Sverige.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar i takt med att omvärlden ställer nya krav på oss som myndighet. Du kan, liksom vi, dela med dig av både framgångar och tillkortakommanden. I dig hittar vi dessutom en kollega som vi kan skratta med på fikapauser! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast 12 oktober 2025. Intervjuer kan komma att ske löpande innan ansökningstiden har löpt ut, så vänta därför inte med din ansökan! Har du några frågor? Kontakta oss via mejl:
Johanna Kankaanpää, enhetschef, johanna.kankaanpaa@tyreso.se
Madeleine Nennedal, gruppledare madeleine.nennedal@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9536212