Socialsekreterare till uppdrag inom området missbruk i Stockholm

Klara D AB / Administratörsjobb / Solna

2022-03-30



Prenumerera på nya jobb hos Klara D AB

Klara sökerSocialsekreterare med erfarenhet och kompetens gällande missbruk och/eller våld i nära relationer. Tjänstgöringsgrad 100% med tillsättning löpande vid behov.Tillsammans gör vi världen lite bättre en människa i taget!OrtStockholms området2022-03-30Sedvanlig handläggning.Socionomexamen samt minst två års yrkeserfarenhet.Som socionomkonsult hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.Du är trygg i din profession och har ett klientfokuserat arbetssätt.Om arbetsgivarenKlara är en trygg arbetsgivare som månar om att man ska trivas och må bra i rollen som socionomkonsult. Vi söker alltid långa samarbeten och relationer.Efter att vi har lärt känna varandra bestämmer du var, när och i vilken omfattning du vill arbeta, och vi bevakar att du matchas mot lämpliga uppdrag. Vi har ramavtal i flera kommuner i hela landet och det är sannolikt att vi kommer att kunna erbjuda dig uppdrag som passar just dina önskemål. Vår ledning består av erfarna konsultchefer och vana problemlösare som kan erbjuda adekvat stöttning utifrån dina behov under hela uppdragsperioden. Vår förhoppning är att du vill och att du fortsätter vilja vara med på vår resa.Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss redan idag.Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.På vår hemsida www.klarakompetens.se/lediga-uppdrag/ presenterar vi alla våra lediga uppdrag.Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.TillsättninglöpandeVaraktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2022-04-13Klara D AB6487672