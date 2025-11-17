Socialsekreterare till uppdrag inom barn och unga
Vill du vara en del av ett uppdrag som verkligen gör skillnad? Som socialsekreterare inom barn och unga får du bidra till att skapa trygghet, förändring och bättre livsvillkor för barn och familjer i utsatta situationer. Här möter du engagerade kollegor, tydligt ledarskap och en arbetsplats som värdesätter både din erfarenhet och ditt engagemang.
Ditt uppdrag
Arbeta med utredningar och insatser för barn och ungdomar 0-20 år inom socialtjänstens myndighetsutövning.
Ansvara för hela handläggningsprocessen, inklusive LVU, enligt BBIC.
Samarbeta nära specialistsocionomer, enhetschef och externa aktörer för att skapa helhetslösningar.
Bidra med din erfarenhet i ett team som värdesätter samverkan, stöd och utveckling.
Arbeta huvudsakligen på plats i Gävleborgs län, med möjlighet till distansarbete upp till 2 dagar/vecka.
Vi söker dig som
Måste-krav
Har socionomexamen från högskola eller universitet.
Har minst 5 års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga.
Har mycket god kunskap i BBIC och erfarenhet av LVU-handläggning.
Är självgående i systemen Procapita/Lifecare.
Meriterande
Erfarenhet av Signs of Safety och att involvera barn och ungas nätverk.
Mycket god analytisk förmåga och trygghet i beslut med både hjärta och omdöme.
Prestigelös lagspelare som gärna stöttar och inspirerar kollegor.
Omfattning
100% (40 tim/vecka), normal arbetstid kl. 08-17, flexram kl. 06-22.
Placeringsort: Gävleborgs län. Övertid och resor i tjänsten kan förekomma.
Distansarbete max 2 dagar/vecka enligt överenskommelse.
Uppdragsperiod
Start: Omgående (1 december 2025)
Slut: Ca mitten av mars 2026
Option: Förlängning månadsvis, längst till och med 31 maj 2026.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga samarbeten där alla utvecklas.
Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
