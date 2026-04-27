Socialsekreterare till Ungdomsenheterna i Järva
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi som jobbar på ungdomsenheterna har ett stort engagemang för de familjer vi jobbar med och för det område vi jobbar i. Att i arbetet få möjlighet att träffa människor från hela världen är både intressant och givande!
Vi är tre ungdomsenheter som tillsammans med två barnenheter, familjevårdsenheten och enheten för internt stöd utgör området Socialtjänst barn och unga. Varje ungdomsenhet består av en enhetschef, två gruppledare och två utredningsgrupper om cirka sex socialsekreterare. Enheten för internt stöd stöttar socialsekreterarna genom till exempel administratörer, SIG-samordnare/socialsekreterare hos polis, skolsamordnare och samordnare.
Vi söker nu fem nya kollegor till våra ungdomsenheter. Tjänsterna är tillsvidareanställningar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande arbete ihop med kunniga kollegor. Här finns välutvecklade rutiner och en tydlig struktur i arbetet. Hos oss får du chans att jobba med förändringsarbete i familjer och själv utvecklas. Du får stöd av kollegor, gruppledare, enhetschef, områdets samordnare och alla våra olika stödfunktioner samt extern handledning. Hos oss månar vi om och stöttar varandra, och vi värdesätter också våra olikheter och varierande bakgrunder.
Att utveckla verksamheten och hitta nya arbetssätt är något som vi tycker både är roligt och viktigt! Som arbetsgivare erbjuder Stockholms stad förmåner inom hälsa, livskvalitet och trygghet.
Läs gärna mer om våra förmåner här!
Din roll
Som socialsekreterare på ungdomsenheterna arbetar du med att utreda barn och ungas behov av skydd och stöd samt följa upp beviljade insatser. Vi tycker det är viktigt att involvera och ha ett gott samarbete med barnet/den unge, föräldrar och nätverket. Du samverkar med övriga kollegor inom socialtjänsten, skolor, polis samt andra aktörer runt barnet/den unge. Vi strävar mot att tillgodose behovet av insatser på hemmaplan.
Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet. För att lyckas krävs fler ambitiösa socialsekreterare som bidrar med sina idéer och sitt engagemang. Här behövs du!
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl i tal som skrift
Vi ser det som meriterande med:
Erfarenhet och vana vid utredningsarbete inom socialtjänsten, gärna inom barn och ungdom
Kunskap och erfarenheter av BBIC, Signs of Safety
Uppdaterad när det gäller relevant lagstiftning.
Vi söker dig som gärna arbetar självgående och som har en god struktur i arbetet. Som person är du flexibel och behåller lugnet i stressade situationer. Du har lätt för att samarbeta och ser vikten av att skapa goda relationer. Vi söker dig som är van att ta egna initiativ, har en empatisk förmåga och som har ett stort intresse av att arbeta i ett mångkulturellt område.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Individ och familjeomsorg, Socialtjänst barn och unga, Ungdomsenheterna Kontakt
Issa Nagibi, Vision 08-50802578 Jobbnummer
9877175