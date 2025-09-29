Socialsekreterare till Ungdomsenheten Skärholmen
2025-09-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vi söker nu två erfarna och engagerade socialsekreterare som trivs med att ingen dag är den andra lik!
Välkommen till oss!
Ungdomsenheten söker två nya kollegor! Här arbetar vi med utredningar och uppföljningar av insatser för barn 13-20 år.
Vi söker dig som har ett starkt barnperspektiv och vill bidra till en tryggare vardag och bättre förutsättningar för Skärholmens ungdomar. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som hela tiden strävar efter att utvecklas och hitta nya, smarta sätt att arbeta. Du får en trygg start med en schysst introduktion tillsammans med en erfaren kollega vid din sida.
Enhetens två utredargrupper leds av enhetschef och vardera grupp har gruppledare som är en del i det dagliga arbetet. Möjligheterna till ett nära stöd i det dagliga arbetet finns och vi strävar efter en närvarande arbetsledning.
Din roll
Som socialsekreterare i Ungdomsgruppen utgör du den viktiga länken i hela utredningsprocessen för unga som lever i en utsatt situation. Det är en spännande och meningsfull roll där du gör skillnad för ungdomarna och deras familjer. Du arbetar med förhandsbedömningar, utredningar, stöd och uppföljning av insatser till barn, ungdomar och föräldrar. Vi arbetar enligt BBIC (Barns Behov I Centrum) som är ett enhetligt system för den sociala barnavården. Målet med vårt arbete är att hjälpa föräldrar att klara sina inbördes relationer och föräldrarollen bättre. Ytterst är målet att ungdomarna i familjerna mår bra. Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. För att nå målet samverkar vi med andra resurser, till exempel myndigheter och organisationer.
Arbetet innebär myndighetsutövning enligt SoL och LVU. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma den enskildes vårdbehov/hjälpbehov, fatta beslut, verkställa beslut, dokumentera, samverka, samordna insatser, stödja och motivera. Vårt mål är att ge Skärholmens invånare ett rättssäkert och gott bemötande i kontakten med oss.
Att möta våra ungdomar och deras familjer i samtal är en viktig del i arbetet. Som stöd i vårt arbete har vi BBIC och använder oss av olika metoder för bedömning och samtal, exempelvis SAVRY och Signs of Safety, allt i syfte att genomföra kvalitativa utredningar och bedömningar. Vi arbetar också aktivt med att göra ungdomarna mer delaktiga i sin egen utredning.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor och tillgänglig arbetsledning. Som stöd ges extern handledning och kompetensutveckling. Enheten har även stöd från placeringssamordnare och metodutvecklare.
Vi erbjuder dig bra flextidsvillkor, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsersättning, vinter- samt sommararbetstid och förmånlig tjänstepension. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här. Förvaltningskontoret med medborgarkontor är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till tunnelbana och galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping. Gym och simhall finns i närhet till arbetsplatsen och årskort kan köpas till mycket förmånligt pris.
För tjänsten är Socionomutbildning och giltigt B-körkort ett krav. Följande är meriterande:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst, särskilt inom barn- och ungdomsområdet
Dokumenterade kunskaper i BBIC och Signs of Safety
Dokumenterade kunskaper i SAVRY, Samtal med Barn och/eller MI
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket
God förmåga att dokumentera och sammanställa utredningar
Du är serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa och etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du har en förmåga att både flexibelt och självständigt driva arbetet framåt, samt i samarbete med dina arbetskamrater. Du har förmågan att prioritera, göra korrekta avvägningar och fatta beslut i olika situationer. Du har ett stort intresse att tillsammans med teamet fortsätta utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom det sociala arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Löpande urval sker under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
