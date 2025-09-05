Socialsekreterare till Ungdomsenheten, förstärkning
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Välkommen till oss!
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner.
Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Hässelby-Vällingby sdf har organiserat sig för att på bästa sätt kunna ställa om och arbeta utifrån den nya socialtjänstlagen och målmedvetet styra mot att bli en del av framtidens socialtjänst. Utifrån denna satsning genomförs bland annat en områdesövergripande implementering av Signs of Safety som syftar till att i ännu högre utsträckning stärka att barnets bästa alltid är i vårt fokus, att vi stärker barns och familjers egna styrkor och förmågor och arbetar nätverksbaserat för att skapa en förändring, skydd och stöd som håller över tid.
Som ett led i vår utvecklingssatsning så ska vi nu förstärka vår arbetsgrupp med ytterligare en socialsekreterare och vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen av socialtjänsten framåt och vara med och forma framtidens socialtjänst här hos oss på ungdomsenheten i Hässelby-Vällingby.
Hur är vi organiserade?
Ungdomsenheten består av 13 (snart 14) socialsekreterare, en socialsekreterare som arbetar som socialsekreterare hos polis/SIG och två gruppledare. De flesta som arbetar i ungdomsenheten har flerårig erfarenhet av utredningarbete alla är mycket engagerade och drivna. På vår arbetsplats har vi höga ambitioner och det är viktigt för oss att göra ett bra och rättssäkert arbete med god kvalitet som alltid har barnen och deras familjer i fokus och deras bästa för ögonen. På ungdomsenheten tycker vi att vi är bra på att dela kunskap, är hjälpsamma och flexibla, vill utvecklas och har en trivsam arbetsmiljö där vi ofta har nära till skratt.
Medarbetare på ungdomsenheten beskriver att det bästa med ungdomsenheten det höga engagemanget, den goda stämningen och stora hjälpsamheten kollegor emellan.
I samma korridor som ungdomsenheten sitter även vår barn-, syskon-, placerings-, och mottagningsenhet med vilka vi strävar efter att ha ett nära samarbete med. Till området Barn och ungdom hör även stadsdelens öppenvårdsenhet med 18 familjebehandlare som vi också har ett nära samarbete med. Inom området finns även två mentorer som arbetar med fokus på intern kompetensutveckling riktat mot utredningsarbete.
Vi erbjuder
Extern handledning
Utbildning och erfarenhetsutbyte
Mentorskap
Förmåner:
Möjlighet till hemarbete upp till två dagar i veckan om arbetet tillåter
Flexibel arbetstid
Sommar- och vinterarbetstid
Möjlighet till semesterväxling
Möjlighet att nyttja förvaltningens eget gym
Förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inklusive gym
Friskvårdsbidrag (för närvarande med maxbelopp på 3000 kr/år)
Läs mer om våra förmåner.
Din roll
Vi söker dig
Som har erfarenhet sedan tidigare av myndighetsutövning inom barn och ungdom och som är väl förtrogen att arbeta med signs of safety som förhållningssätt. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara utredningsarbete och uppföljning av insatser med barn, unga och deras familjer enligt SoL och LVU. Du tycker det är viktigt och inspirerande att arbeta nätverksbaserat och med att identifiera och tillvarata barnens och familjernas egna resurser och förmågor och stärka dem så långt det går. Du har alltid barnens bästa i fokus, är nyfiken, flexibel och hjälpsam och är duktig på att arbeta strukturerat. Du uppskattar att samarbeta med kollegor men har också förmåga att arbeta självständigt.
Din kompetens och erfarenhet
• Examinerad socionom
• Erfarenhet av myndighetsarbete
• Goda kunskaper i svenska språket såväl i tal som skrift.
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningsstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby, Avd Individ och familj, Ungdomsenheten Kontakt
Ida Carnesten ida.carnesten@stockholm.se 08-50804487 Jobbnummer
9494517