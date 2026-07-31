Socialsekreterare till Ungdomsenheten
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-31
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till Norra innerstadens familjeenhet!
Verksamhetsområde barn och familj i Norra innerstaden består av fem enheter; mottagning barn och ungdom, en barngrupp 0-9 år, en barn och ungdomsgrupp 0-20 år, en ungdomsgrupp 12-20 år och familjehemsvård och familjerätt. Vårt verksamhetsområde leds av en områdeschef och fem enhetschefer. Inom området arbetar även tre mentorer/metodstödjare och en skolsamordnare.
Nu kan vi erbjuda en tjänst i vår ungdomsgrupp 12-20 år. Gruppen består av nio socialsekreterare som alla besitter olika erfarenheter och kunskaper. I arbetsgruppen stöttar vi varandra i det dagliga arbetet, vi har ett öppet klimat och en stor mängd arbetsglädje.
Din roll som socialsekreterare
Dina främsta arbetsuppgifter som socialsekreterare är att med utgångspunkt i BBIC utreda barns behov av skydd och stöd och följa upp insatser enligt SoL och LVU. I ditt arbete utgår du från ett systemorienterat synsätt, evidensbaserad praktik och du arbetar aktivt för att göra barnet delaktig i processen i så hög utsträckning som möjligt. Du tycker att det är viktigt att arbeta nätverksbaserat och tillsammans med familjerna identifiera och stärka deras egna resurser för att skapa ökat skydd och trygghet för barnen.
Du har i ditt arbete kontinuerligt stöd av mentor, enhetschef och dina kollegor samt intern och extern ärendehandledning. Arbetet förutsätter en god samverkan med övriga grupper inom den egna verksamheten men även med externa aktörer så som skolor, polis och BUP.
Din erfarenhet och personliga förmågor
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
God administrativ förmåga
Lätt att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med utredningar inom myndighetsutövning barn och unga
Utbildning och erfarenhet av Barns behov i centrum (BBIC)
Utbildning och erfarenhet av Signs of safety
Vi söker dig som vill arbeta med barnet i fokus och som har idéer och tar initiativ kring hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för våra familjer. Det viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga, är relationsskapande och vill bidra till ett gott arbetsklimat och en trygg arbetsgrupp. Du är uthållig och kan växla mellan att arbeta tillsammans med andra och mer självständigt. Du är självgående, tar ansvar för att driva arbetet framåt, är strukturerad och kan prioritera ditt arbete väl. Du behöver ha god kommunikativ förmåga både i tal och skrift och kan anpassa dig efter mottagaren. Som person är du stabil, nyfiken och flexibel.
Du vill vara med och bidra till att utveckla våra arbetssätt och har förståelse för uppdraget att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, vi ser att det är en viktig del både i klientarbetet men också utifrån medarbetarskapet på enheten.
Vad erbjuder vi dig?
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa servicen. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion med stöd av enhetens mentor. Som medarbetare hos oss får du arbeta med spännande, varierande uppdrag och utvecklas. Vi tillämpar vinter- och sommararbetstid samt flextid. Du får friskvårdsbidrag à 3000 kronor per år och har möjlighet att ansöka om semesterväxling.Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Urval och intervjuer kommer att bokas in under vecka 34. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att begära utdrag från belastningsregister.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 104 (visa karta
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115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Socialtjänst Kontakt
Heiv Sarban heiv.sarban@stockholm.se 08-50809322 Jobbnummer
10016616