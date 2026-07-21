Socialsekreterare till Ungdomsenheten
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2026-07-21
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 38.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss!
Vi söker nu en strukturerad och engagerad socialsekreterare till en av våra utredargrupper.
Vi arbetar med utredningar och uppföljningar av insatser för barn 13-20 år. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som strävar efter att utvecklas och öka kvalitén i det sociala arbetet. Enhetens två utredargrupper leds av en enhetschef. Båda grupperna har en gruppledare som är delaktig i det dagliga arbetet. Vi har två skolsamordnare som möjliggör att placerade ungdomar når målen i skolan. Området barn och unga har även en metodutvecklare och en placeringssamordnare. Goda möjligheter till stöd i arbetet finns och vi strävar efter en närvarande arbetsledning.
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor och tillgänglig arbetsledning. Som stöd ges extern handledning och kompetensutveckling. Enheten har även stöd från placeringssamordnare och metodutvecklare.
Vi erbjuder dig bra flextidsvillkor, friskvårdsersättning, vinter- samt sommararbetstid och förmånlig tjänstepension. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad.
Förvaltningskontoret med medborgarkontor är beläget vid Skärholmens centrum som ligger nära både tunnelbana och stor galleria. Gym och simhall finns i närheten av arbetsplatsen och årskort kan köpas till förmånligt pris.
Läs mer om Skärholmens sociala arbete.
Din roll
Som socialsekreterare i ungdomsgruppen har du en viktig funktion för unga som lever i en utsatt situation. Det är en spännande och meningsfull roll där du gör skillnad för ungdomarna och deras familjer. Du arbetar med förhandsbedömningar, utredningar, stöd och uppföljning av insatser och placeringar till barn, ungdomar och deras föräldrar.
Vi arbetar utifrån BBIC (Barns Behov I Centrum). Vi strävar efter att ge familjer stöd i ett tidigt skede och så långt det är möjligt på hemmaplan. Arbetet innebär myndighetsutövning enligt SoL och LVU. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma den enskildes vårdbehov, fatta beslut, verkställa beslut, dokumentera, samverka, samordna insatser, stödja och motivera. Vårt mål är att ge Skärholmens invånare ett rättssäkert och gott bemötande i kontakten med oss.
Att möta våra ungdomar och deras familjer i samtal är en viktig del i arbetet. Som stöd använder vi oss av olika metoder för bedömning och samtal, exempelvis SAVRY och MI. Vår strävan är att arbeta utifrån Signs of Safetys grundprinciper och använda verktygen, allt i syfte att möta familjerna där de är, samt för att genomföra kvalitativa utredningar och bedömningar. Vi arbetar också aktivt med att göra ungdomarna mer delaktiga i alla olika delar av processen, både under utredning, insats och placering.
Din kompetens och erfarenhet
För tjänsten är Socionomutbildning ett krav.
Följande är meriterande:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst, särskilt inom barn- och ungdomsområdet
Dokumenterade kunskaper i BBIC och Signs of Safety
Dokumenterade kunskaper i SAVRY, Samtal med Barn och/eller MI
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska, både i tal och skrift
God förmåga att dokumentera och sammanställa BBIC-beslutsunderlag
Som person är du är närvarande, tydlig och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är engagerad och har vilja att hjälpa och etablera kontakt med människor i utsatta situationer. Tjänsten ställer krav på att du har förmåga att flexibelt och strukturerat driva arbetet framåt både självständigt och i samarbete med arbetskamrater och samarbetspartners. Du som söker har förmågan att prioritera, göra korrekta avvägningar och fatta beslut i olika situationer. Det är viktigt att du har ett stort intresse att tillsammans med teamet fortsätta utveckla och förbättra arbetsmetoderna inom det sociala arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Löpande urval sker under rekryteringsprocessen.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
I den här rekryteringen kan vi komma att bjuda in till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Måsholmstorget 20 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, område Barn och unga, Ungdomsenheten Kontakt
Torbjörn Andersson, Vision torbjorn.andersson@stockholm.se 08-50824110 Jobbnummer
10008092