Socialsekreterare till Ungdom och mottagning

Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som ungdomsutredare ansvarar du för utredning och uppföljning av insatser till ungdomar och i förekommande fall deras syskon och deras föräldrar. Arbetet innebär att genom samtal och möten i olika konstellationer göra utredningar och bedömningar kring enskildas situation och eventuellt behov av stöd. Du kan göra stor skillnad i ett barns liv. I din roll kommer du att jobba nära familjehemssekreterare, placeringshandläggare och behandlare från öppenvården. Närheten mellan olika team och samarbete över enhetsgränser sätter individen i fokus och gör att du ofta arbetar tillsammans med andra i ett ärende.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och goda kunskaper i relevant lagstiftning såsom SoL och LVU. Du har god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket både i tal och skrift och är därmed van vid att dokumentera på ett tydligt och korrekt sätt. Du ska ha B-körkort för manuell växellåda då tjänsten kräver att du behöver kunna förflytta dig med bil. För att lyckas i rollen är det önskvärt att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning samt utredning av barn och unga. Vi ser gärna att du har goda kunskaper, i och erfarenhet av BBIC. Erfarenhet av att arbeta med Signs of Safety bedömer vi som meriterande.
För att lyckas i rollen krävs det att du är trygg, stabil och har självinsikt. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du är flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter när förutsättningarna förändras. Rollen kräver att du är strukturerad och har god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
