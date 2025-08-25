Socialsekreterare till Stöd- och försörjningsenheten
Tranås Kommun / Socialsekreterarjobb / Tranås Visa alla socialsekreterarjobb i Tranås
2025-08-25
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun - där du får ett meningsfullt jobb i en organisation som är modig och ständigt utvecklas och gärna testar nya arbetssätt.
Vi söker nu ny kollega till vårt team på stöd- och försörjningsenheten där vi tillsammans jobbar för att stötta till självständiga individer som når en egen ekonomisk försörjning. Vi hjälper de personer som av olika anledningar har svårt att klara sin ekonomi och målet för enheten är att personer ska gå från försörjningsstöd till egen hållbar försörjning. Enheten arbetar för att nå detta mål genom evidensbaserade arbetsmetoder och arbetar ständigt med att förbättra våra arbetsprocesser och skapa tydliga handläggningsstöd för att tillsammans bli ännu bättre och bidra till en god arbetsmiljö. Vi stöttar varandra och har organiserat oss i arbetslag för ytterligare närhet till kollegor och erfarenhetsutbyte. Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är handläggning inom ekonomiskt bistånd med fokus att hjälpa personer ut i egen försörjning. Uppdraget innebär även till stor del att du samverkar tillsammans med andra för målgruppens bästa. Samverkan sker bl.a. med arbetsgivare, vården, myndigheter, och andra kommunala verksamheter.
OM ARBETSPLASTEN
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen är en av de sju förvaltningarna i Tranås kommun och bildades vid årsskiftet som en ny, samlad enhet. Förvaltningen omfattar myndighets- och öppenvårdsarbete för barn, unga och vuxna, försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen samt vuxenutbildning. Målet är att arbeta mer tvärprofessionellt och skapa ett helhetsperspektiv för de medborgare vi möter, för att på bästa sätt kunna ge stöd och skapa nytta i vårt gemensamma uppdrag. För att effektivisera arbetet och stärka samarbetet har förvaltningen delats upp i tre sektioner:
Sektion för myndighetsutövning
Sektion för utförarverksamhet
Sektion för vuxenutbildning
Dessa sektioner samarbetar nära för att säkerställa en sammanhållen och kvalitativ service för invånarna. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och har goda kunskaper om lagar och föreskrifter inom aktuellt område, och i synnerhet socialtjänstlagen. Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande men inget krav. Kunskaper inom MI är också meriterande.
Kommunikativ: Du är skicklig i ditt bemötande och kan möta personen utifrån dess unika position. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Självgående: Du är ansvarstagande och har förmåga att kunna fatta svåra beslut när det behövs.
Omdöme: Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Flexibel: Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och kan snabbt strukturera om för att göra rätt prioriteringar.
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra i team, samt gillar att ha många kontakter i arbetet. Ditt förhållningssätt är lösningsfokuserat och lyhört.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ANSTÄLLNING
Tillsvidareanställning, 100%, med viss möjlighet att arbeta hemifrån.
Tillträde enligt överenskommelse.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför att skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Tf Enhetschef
Anna Söderlund anna.soderlund@tranas.se 0140-68680 Jobbnummer
9474464