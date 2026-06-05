Socialsekreterare till Stöd och utredning Barn
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Socialsekreterarjobb / Växjö Visa alla socialsekreterarjobb i Växjö
2026-06-05
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Nu har du chansen att få vara en del av Avdelningen Barn och familj! Vi söker socialsekreterare till stöd och utredningsteam 0-12 år. Du som söker kommer att arbeta med att ansvara för frågor som rör barn och unga i riskzon, barn och unga som far illa, som behöver stöd samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll eller i samarbetet med den andra föräldern. Uppdraget består av förebyggande och tidiga insatser, utredningar om den enskildes behov enligt gällande lagstiftning samt tillsättande och uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser.
I rollen innebär arbetet också att samverka, både internt och externt. Du kommer att ha ett nära stöd av chef, specialist och övriga medarbetare i teamen. Vi erbjuder kompetensutveckling och kontinuerlig handledning. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för dokumentation och myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning samt samtal med barn och föräldrar. Arbetet på Barn och familj genomsyras av förhållningssätten och verktygen inom Signs of Safety.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen samt god kunskap om gällande lagstiftning. Du ska ha yrkeserfarenhet inom socialt arbete som avser barn och unga. Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt i samtliga delar som avser handläggning och utveckling, såväl som att du har lätt för att samarbeta med andra och skapa förtroendefulla relationer. Dokumentation och utredning är en viktig del i ditt arbete och därför behöver du också ha goda kunskaper i svenska i tal och i skrift samt datorvana. Då vi arbetar enligt Signs of Safety ser vi det som önskvärt om du har kunskap och erfarenhet inom området. Erfarenhet av utrednings- eller behandlingsarbete inom individ- och familjeomsorgen är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 35/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Enhetschef
Claudia Hernandez claudia.hernandez@vaxjo.se 0470-435 47 Jobbnummer
9950770