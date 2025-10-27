Socialsekreterare till Stockholms stads Socialjour
2025-10-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Stockholms stads socialjour är tillgänglig dygnet runt för boende och besökare i staden.
Socialjouren tar emot besökare på plats, gör hembesök, träffar klienter på sjukhus, medverkar vid förhör och arbetar rådgivande vid telefonsamtal och chatt. Socialjouren arbetar med ansökningar och anmälningar avseende underåriga och vuxna enligt SoL, LVU och LVM. Socialjouren arbetar även med ansökningar om nöd enligt tak över huvudet garantin, TÖG. Utöver detta har Socialjouren krisberedskap för staden under jourtid samt tät samverkan med Polisen utifrån nuvarande samhällssituation i arbetet mot gängkriminalitet i ROC -Regionalt operativt center, en väg in. Hos oss arbetar vi även enligt Islands modellen vilket innebär en tät samverkan med Polisen i ärenden där det förekommer våld i familjer.
Med anledning av att en av våra medarbetare går vidare till annan tjänst söker vi nu en ny stjärna/socialsekreterare till oss på Socialjouren.
Socialjouren tillhör Område social beredskap på Socialförvaltningen och inom vårt område finns även uppsök och rådgivning, människohandel och prostitution, Ungdomsjouren samt enheten för Förstärkningsteamen och särskilda uppdrag.
Du kommer att komma till en grupp med lång och gedigen erfarenhet. Socialjouren har 30 medarbetare varav sex stycken är gruppledare. Hos oss är stämningen bra och det finns en fin gemenskap där exempelvis sociala aktiviteter efter arbetstid anordnas.
Vi erbjuder
Då Socialjouren är öppet dygnet runt innebär det att du arbetar på treskiftsschema, dag/kväll/natt och helg. Arbetstiden är i huvudsak förlagd till jourtid; kväll, natt och helg. Heltidsmått är 34,33 timmar.
Du har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här: Förmåner för medarbetare - Stockholms stad https://jobba.stockholm/formaner/
Hej från din chef
Jag heter Nicolina Wallmark och är sedan maj 2022 chef för Socialjouren i Stockholms stad. Jag har arbetat som chef i ca. åtta år och dessförinnan som socialsekreterare inom flera av socialtjänstens områden. Som chef och ledare är jag engagerad, glad, modig, kommunikativ samt rak och tydlig. Det sociala arbetet ligger mig varmt om hjärtat och jag brinner för de människor vi finns till för, stora som små.
Din roll
I rollen som socialsekreterare på Socialjouren kommer du att arbeta med både vuxen samt barn- och ungdomsärenden. I arbetet som socialsekreterare ingår samtal med klienter, inhämtande av information, aktualisera, göra bedömningar och fatta beslut. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och vi har många upparbetade rutiner och mallar som stöd på vår samarbetsyta.
Arbetet innebär tät samverkan med stadsdelarna i staden och Område hemlöshet samt med regionen och Polisen.
I rollen som socialsekreterare är det viktigt att ha ett inkluderande förhållningssätt och ett fokus på att vilja samarbeta både internt och externt. Hos oss är arbetet varierat och innehållsrikt med fokus att anpassa uppgifterna till dem vi möter. Du kommer att arbeta självständigt men även med mycket stöd av kollegor och gruppledare, här är man aldrig ensam.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som både kan arbeta självständigt och i team med dina kollegor. Du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete väl samt är engagerad och har en god förmåga att etablera kontakt med människor i utsatthet. Arbetet innebär oftast att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation och det är därför viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du har en positiv grundinställning till ditt uppdrag och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som har;
• Socionomexamen
• Minst två års erfarenhet med myndighetsutövning inom Socialtjänsten med barn och ungdom.
• B-körkort
• Meriterande om du även har erfarenhet av myndighetsutövning inom vuxen eller andra områden inom socialtjänsten.
• Utöver ovanstående är det meriterande om du har arbetat i Stockholms stad och kan stadens dokumentationssystem.
Övrigt;
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för uppdraget. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
