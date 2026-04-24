Socialsekreterare till specialisttjänst inom utredning barn och unga
2026-04-24
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en socialsekreterare till en specialisttjänst inom barnskydd på Utredning barn och unga 4, en enhet som utreder behov av skydd och stöd för barn och unga i åldern 0-18 år.
Som socialsekreterare i barnskyddsteamet arbetar du med utsatta barn och unga på enheten. Du genomför utredningar enligt BBIC med Signs of Safetys förhållningssätt och verktyg, gör bedömningar och följer upp insatser. Du stärker barnets trygghet genom att mobilisera nätverket runt familjen för att skapa långsiktigt skydd i barnets eget nätverk som håller över tid. Du leder säkerhetsplaneringen tillsammans med barnet, vårdnadshavare och viktiga personer i nätverket, med målet att barnet när det är möjligt ska kunna bo kvar hemma. Du dokumenterar löpande och fattar beslut med barnets bästa i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
genomföra säkerhetsplaneringar enligt Signs of Safety tillsammans med barnet, familjen och nätverket
handlägga ärenden där placering övervägs, med fokus på att stärka skyddet i hemmet
samordna och leda nätverksmöten för att ta fram konkreta skyddsplaner
genomföra samtal med barn och vårdnadshavare för att förstå behov och resurser
dokumentera systematiskt i verksamhetssystemet Lifecare
samverka tätt med familjebehandlare och andra professionella, både inom och utanför enheten.
Du kommer att utgå från vårt kontor på Hans Stahles väg 5 i Tumba och din arbetsplats är där barnet befinner sig. Det innebär att du ofta genomför ditt arbete i barnets hemmiljö, i skolan eller på andra platser där barnet vistas.
Arbetet kan ibland kräva viss förskjuten arbetstid utifrån verksamhetens behov. För att kunna förflytta dig enkelt och smidigt inom kommunen finns tjänstebil att boka.
Vi erbjuder dig
På Utredning Barn och Unga 4 blir du en del av ett engagerat team där samarbete och stöd är en självklar del av vardagen. Enheten består av socialsekreterare, SIG-samordnare, barnskyddsteam med särskild kompetens inom Signs of Safety, socialsekreterare för unga i riskzon samt administrativt stöd. Vi arbetar nära varandra med kunskapsdelning, gemensamt ansvar och fokus på hög rättssäkerhet. Arbetsledningen är närvarande och tillgänglig genom tre operativa arbetsledare och en enhetschef, vilket skapar trygghet och förutsägbarhet i det dagliga arbetet. Vår arbetsmiljö präglas av respekt, samarbete och arbetsglädje.
Som medarbetare hos oss får du en strukturerad introduktion som ger trygghet i din roll och en stabil grund att bygga vidare på. Du erbjuds extern handledning i mindre grupp varje månad och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling inom bland annat Signs of Safety, motiverande samtal (MI), BBIC och riskbedömningsinstrumenten SAVRY och EARL. Via vår egen öppenvård får du även regelbunden utbildning inom nätverksarbete, ett område där Botkyrka ligger i framkant. Vi ger dig möjlighet att påverka ditt arbete och utvecklas professionellt, och när det fungerar utifrån verksamhetens behov finns det även möjlighet till distansarbete.
Du som söker till oss
Du har socionomexamen och dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga, där du självständigt har gjort bedömningar och fattat beslut.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med barn som placerats utanför hemmet.
Erfarenhet av att leda nätverksmöten.
Erfarenhet av Signs of safety och säkerhetsplanering.
Erfarenhet av dokumentationssystemet Lifecare.
B-körkort för att enkelt kunna förflytta dig i tjänsten.
I rollen som socialsekreterare i barnskyddsteamet är det viktigt att du är strukturerad och kan planera, prioritera och följa upp flera ärenden samtidigt. Du arbetar metodiskt och ser till att varje steg i processen, från utredning och bedömning till beslut och uppföljning, sker i rätt tid och med hög kvalitet. Du är trygg i din yrkesroll och behåller lugnet även i pressade och känslomässigt utmanande situationer, vilket skapar stabilitet och förtroende hos barn, vårdnadshavare och samarbetspartners.
Du har ett relationsskapande arbetssätt som gör att du kan bygga förtroende och skapa god kontakt med både barn och vuxna. Som samarbetsorienterad arbetar du nära kollegor, arbetsledare, familjebehandlare och externa aktörer för att tillsammans skapa de bästa lösningarna för barnet. Du bidrar aktivt till en öppen dialog och ett gemensamt ansvarstagande för att nå målen i uppdraget.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Karin Ask-Campbell karin.ask-campbell@botkyrka.se 0721429839
