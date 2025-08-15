Socialsekreterare till socialpsykiatriteam myndighet
2025-08-15
Du vill ge människor en bra vardag. Och ett rikare liv. Precis som vi.
Vi söker nu en erfaren, nyfiken och driven socionom (eller med likvärdig högskoleutbilding inom socialt arbete) som kan bidra med sin kompetens inom Socialpsykiatrin på enheten Beroende och Socialpsykiatri. Vi är en samverkansorganisation som värnar om samarbete inom förvaltningen samt med externa samverkanspartners. Vi söker dig som vill vara delaktig i vår strävan att ha en hög kvalitet, nöjda brukare och professionella medarbetare. Vi värdesätter en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och månar om varandras välmående.
Vår enhet består av 22 medarbetare varav en enhetschef och en placeringssekreterare. Socialpsykiatriteamet innefattar en gruppledare och 10 socialsekreterare varav en senior socialsekreterare, en resurshandläggare. Beroendeteamet innefattar en gruppledare och 8 socialsekreterare varav en senior socialsekreterare. Vår enhet ligger inom myndighetsavdelningen och ansvarar för personer från 20 år och uppåt som är i behov av stödinsatser för psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk/beroende.
Som socialsekreterare på enheten kommer du att tillsammans med dina kollegor utreda, bedöma behov samt planera och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS personkrets 1.
Vi vill att du har socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning inom socialt arbete. Tidigare erfarenhet inom myndighetsutövning, särskilt inom socialpsykiatri eller funktionsnedsättning är meriterande. Har du arbetat med IBIC som utredningsmodell är detta ett plus. För att trivas i rollen ser vi att det är av vikt att du har ett intresse för målgruppen och är mån om att anpassa ditt arbetssätt utefter dem du möter. Rollen kräver att du är flexibel och kan anpassa dig snabbt till förändrade förutsättningar och prioriteringar vilket förutsätter att du kan arbeta självständigt och är ansvarstagande. Du har ett professionellt bemötande, ett nyfiket och utforskande förhållningssätt och brinner för samverkan. Du behöver ha lätt för att kommunicera muntligt och skriftlig. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med stort engagemang för målgruppen och en prestigelös arbetsgrupp med en stark gemenskap som ser till att ha roligt tillsammans. Din introduktion anpassas efter dina behov, alla nyanställda får en mentor tilldelad första tiden. Du får extern grupphandledning och möjlighet att delta på interna och externa utbildningar. Vi arbetar i moderna lokaler i form av aktivitetsbaserat kontorslandskap i Sundbybergs stadshus, som ligger i Hallonbergen, med närhet till tunnelbana. Möjlighet att jobba hemifrån finns.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde i januari 2026. Ansök senast den 2025-09-05. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
